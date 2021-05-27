Nóng: 9 thuyền viên trên tàu hàng hải từ Ấn Độ về Việt Nam nghi nhiễm COVID-19, nguy cơ lây nhiễm cao

Tin y tế 27/05/2021 11:24

Các thuyền viên trên tàu di chuyển từ Ấn Độ về Việt Nam có biểu hiện sốt, đau họng, khó thở. Những người này có kết quả dương tính với Covid-19 kèm biểu hiện viêm phổi.

Theo thông tin từ Zing News, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tại TP.HCM sáng 27/5, ông Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC), thông tin về 9 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 vừa được phát hiện liên quan tàu hàng hải Ashico Victoria.

Theo điều tra, tàu có 17 thuyền viên người Việt Nam, xuất phát từ Kakinada, Ấn Độ đến TP.HCM vào ngày 26/5. Tàu neo đậu tại phao số 0 (Vũng Tàu), không vào Cảng Sài Gòn.

Bác sĩ Dũng cho biết trong quá trình di chuyển, nhiều người trên tàu có biểu hiện sốt, đau họng. Đến 25/5, 4 thuyền viên có biểu hiện nặng, sốt cao, khó thở. Sáng 26/5, những người này có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 kèm biểu hiện viêm phổi.

Chiều 26/5, thêm 5 người trên con tàu này có kết quả dương tính, nâng tổng số ca lên 9 người. Hiện 8 thuyền viên còn lại vẫn ở trên tàu, chờ kết quả xét nghiệm.

Với việc cập cảng lâu ngày tại Ấn Độ, HCDC đánh giá nguy cơ lây nhiễm nCoV tại tàu này là rất lớn.

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Tàu Ashico Victotia - Ảnh minh họa: Internet

Tại cuộc họp, đại diện Cảng vụ Hàng hải TP.HCM cho biết ngay khi có chỉ đạo của thành phố, cơ quan này phối hợp lực lượng biên phòng xây dựng phương án phòng, chống dịch. Hàng tuần, cảng vụ phối hợp HCDC kiểm tra đột xuất các tàu, thuyền.

Thông tin về tàu Ashico Victoria, đại diện Cảng vụ Hàng Hải TP.HCM cho biết đây là tàu chở gạo từ Ấn Độ về Việt Nam.

Ngày 24/5, chủ tàu gửi văn bản đến cảng vụ thông báo trong 17 thuyền viên trên tàu, nhiều người bị sốt, ho, mất vị giác. Sáng 25/5, cảng vụ tổ họp chức với HCDC, hải quan, biên phòng, chủ tàu... và thống nhất đưa thuyền viên về đất liền kiểm tra. Hiện tàu neo đậu ngoài khu neo Vũng Tàu.

Ngay khi cập bến, cảng vụ đã thông báo không ai được lên đất liền. Các thuyền viên được đưa đến Bệnh viện Điều trị Covid-19 Cần Giờ để theo dõi.

Cảng vụ kiến nghị các tàu, không chỉ riêng Ấn Độ, mà tất cả quốc gia khác đều được xét nghiệm Covid-19. Cảng vụ sẽ bố trí vị trí neo đậu tàu thuận lợi để HCDC lấy mẫu xét nghiệm cho các thuyền viên.

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