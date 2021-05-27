Thái Nguyên: Ghi nhận 1 ca dương tính COVID-19, làm việc ở 3 công ty, có tới 440 F1

Tin y tế 27/05/2021 09:37

Ca dương tính COVID-19 ở Thái Nguyên được ghi nhận vào tối 26/5, theo đó có tới 440 F1 chủ yếu là công nhân.

Theo thông tin từ báo Pháp Luật TP.HCM, ngày 26/5, tỉnh Thái Nguyên ghi nhận thêm một ca dương tính với SARS-CoV-2 tại xóm Đầm Danh, xã Thành Công, thị xã Phổ Yên.

Theo điều tra dịch tễ, người này là công nhân Công ty TNHH VIETTECH 1, thuộc Khu công nghiệp Khắc Niệm, tỉnh Bắc Ninh. Người này làm cùng xưởng với một ca nhiễm COVID-19 trước đó ở cùng công ty.

Sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính, người này được đưa đi cách ly tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, bốn thành viên còn lại của gia đình là bố mẹ chồng, chồng và con trai cũng đã được đưa đi cách ly.

Đáng chú ý, kết quả truy vết xác định trong thời gian từ ngày 18 đến 20/5, bệnh nhân có làm việc tại ba công ty: Công ty Newone ViNa, Công ty Hadanbi và Công ty Deasin (Khu công nghiệp Điềm Thụy, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên)

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên cùng với Trung tâm y tế huyện Phú Bình đã lập tức điều tra, truy vết, lấy mẫu xét nghiệm PCR đối với tất cả  trường hợp F1; test nhanh toàn bộ công nhân của ba công ty trên, đồng thời tiến hành phun khử khuẩn toàn bộ nhà xưởng và những nơi bệnh nhân từng tiếp xúc.

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Cán bộ Y tế lấy mẫu xét nghiệm của cho toàn bộ công nhân của công ty nơi ca dương tính COVID-19 làm  việc - Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Cơ quan chức năng đã xác định được 32 trường hợp F1 của bệnh nhân tại xóm Đàm Danh, xã Thành Công, Phổ Yên và 408 trường hợp F1 tại khu công nghiệp Điềm Thụy. Như vậy, có tới 440 trường hợp liên quan là F1 của ca dương tính này, tất cả đã được đưa đi cách ly tập trung.

Ngoài ra, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên cũng phối hợp với Trung tâm y tế thị xã Phổ Yên tiến hành khử khuẩn tại nhà bệnh nhân và toàn bộ xóm Đầm Danh. Tiến hành điều tra, truy vết và lấy mẫu của toàn bộ  trường hợp có tiếp xúc với gia đình bệnh nhân bao gồm cả F1 và F2.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh xã Thành Công đã tiến hành cách ly, phong tỏa 2 xóm là Đầm Danh và Làng Danh, phân công người trong xóm thay phiên trông giữ nhà và tài sản cho gia đình bệnh nhân trong thời gian thực hiện cách ly.

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Từ khóa:   thông tin Covid-19 dương tính mới COVID-19

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