TP.HCM: Phong tỏa khẩn cấp nhiều địa điểm liên quan các ca mắc Covid-19 sinh hoạt chung giáo phái

Cụ thể, tối 26/5, khoảng 19h, cơ quan chức năng tiến hành phong tỏa một khu vực tại xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, là nhà của nữ bệnh nhân (38 tuổi) nghi nhiễm Covid-19 .

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, trong đêm 26/5 và rạng sáng 27/5, nhiều địa điểm tại TP.HCM được phong tỏa, cách ly vì có liên quan đến 3 ca nghi nhiễm Covid-19 mới.

Trong đêm, các nhân viên y tế đã tiến hành các quy trình về phòng chống, dịch bệnh. lực lượng Công an, bảo vệ dân phố và dân quân tự vệ hỗ trợ thiết lập chốt phong toả, cũng như duy trì trật tự.

Từ đầu giờ tối, ngay khi nhận được thông tin có ca nghi nhiễm, cơ quan chức năng huyện Hóc Môn đã đến nơi bệnh nhân lưu trú để tiến hành phun khử khuẩn.

Cũng trong khuya 26/5, một đoạn đường Thạnh Lộc 19, phường Thạnh Lộc, quận 12 được phong tỏa. Đây là nơi 2 vợ chồng nghi nhiễm Covid-19 sinh sống.

Khoảng 0h30, ngày 27/5, tại đoạn đường Thạnh Lộc 19, lực lượng chức năng tiến hành kê bàn lấy mẫu. Nhiều hộ dân sinh sống trong đoạn đường này được cơ quan chức năng tiến hành lấy mẫu xét nghiệm ngay trong đêm.

Người dân xếp hàng điền thông tin cá nhân - Ảnh: Thanh Niên

Bên cạnh đó, tại số 30 Đặng Văn Ngữ, phường 10, quận Phú Nhuận, trong khuya ngày 26/5 công tác phong tỏa, cách ly, giám sát được tiến hành khẩn trương. Đây là nơi làm việc của ca nghi nhiễm Covid-19 ngụ huyện Hóc Môn. Phó giám đốc Sở Y tế Nguyễn Hữu Hưng trực tiếp đến chỉ đạo khu vực này.

Tòa nhà nơi có ca nghi nhiễm làm việc có tổng cộng 72 người (bao gồm gia đình chủ tòa nhà). 72 người trên sẽ được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 và cách ly tập trung. Hiện tại tất cả hàng quán xung quanh tòa nhà có ca nghi nhiễm Covid-19 phải đóng cửa, chờ kết quả điều tra truy vết.

Phong tỏa, truy vết ở phường 10, quận Phú Nhuận - Ảnh Thanh Niên

Tại quận Gò Vấp, rạng sáng ngày 27/5, các cơ quan chức năng đang tạm phong tỏa cách ly khu vực hẻm 415 Nguyễn Văn Công (phường 3, quận Gò Vấp), nơi có căn nhà là địa điểm của một giáo phái hoạt động, đồng thời đưa những người liên quan đi cách ly tập trung.