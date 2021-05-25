Khẩn: TP.HCM giãn cách tại các TTTM, siêu thị, chợ truyền thống, chợ đêm, chợ đầu mối

Tin y tế 25/05/2021 20:35

Chiều nay 25/5, UBND TP.HCM đã ra công văn khẩn về việc tổ chức giãn cách tại các chợ TTTM, siêu thị, chợ truyền thống, chợ đêm, chợ đầu mối để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Theo thông tin từ Doanh nghiệp và Tiếp thị, chiều ngày 25/5, UBND TP.HCM vừa ban hành công văn khẩn về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Theo UBND TP.HCM, trong tuần qua Thành phố đã ghi nhận 2 chuỗi lây nhiễm trong cộng đồng với 5 ca nhiễm mới sau 20 ngày không xuất hiện ca nhiễm. Kết luận giải trình gene của Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới TP.HCM cho thấy Thành phố đang phải ứng phó cùng lúc với hai biến thể virus SARS-CoV-2 gồm biến thể của Anh và biến thể của Ấn Độ, đều là những biến thể có độ nguy hiểm cao, tần suất lây lan nhanh và khó chữa trị.

Mặc dù TP.HCM đã chuyển trạng thái phòng, chống dịch từ chủ động sang tấn công, đến nay cơ bản đã kiểm soát dịch bệnh nhưng nguy cơ bùng phát dịch trên diện rộng là rất lớn, có thể xảy ra bất kỳ lúc nào, bất cứ đâu nếu chúng ta sơ suất, chủ quan, lơ là, mất cảnh giác.

Trước tình hình phức tạp của dịch bệnh hiện nay, để giữ vững thành quả phòng chống dịch, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong yêu cầu thực hiện nghiêm tại Công văn ngày 21/5 về tạm dừng hoạt động một số loại hình dịch vụ để phòng, chống dịch Covid-19.

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Ảnh minh họa: Bộ Y tế

Các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan, đơn vị mình khi có dấu hiệu ho, sốt, khó thở nên ở nhà, không đến cơ quan và thực hiện theo hướng dẫn của cán bộ y tế.

Từ ngày 25/5, khách đến cơ quan công sở liên hệ công tác, làm việc phải khai báo y tế.

Tổ chức giãn cách mật độ mua sắm tại các chợ truyền thống, siêu thị, trung tâm thương mại, chợ đêm, chợ đầu mối,… theo hướng dẫn mua từng nhóm, đảm bảo khoảng cách tối thiểu 2 mét và hạn chế tối đa tập trung đông người.

Đồng thời đẩy mạnh công tác hậu kiểm phòng, chống dịch tại các điểm nguy cơ mà ngành y tế đã xác định như chợ truyền thống, chung cư, nhà trọ, trước cổng bệnh viện, nhà ga, bến xe,… và các khu tập trung đông người.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Y tế ban hành Thông cáo báo chí vào lúc 18h hằng ngày về tình hình dịch bệnh trên địa bàn để cung cấp chính thống, đầy đủ thông tin cho người dân Thành phố.

Bên cạnh đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền, trong đó nhấn mạnh mỗi người dân phải có trách nhiệm với sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng; khuyến cáo người trên 60 tuổi cần hạn chế tối đa việc ra khỏi nhà.

Tổ chức thực hiện giãn cách trong bệnh viện; hạn chế người thăm, nuôi; đẩy mạnh công tác chăm sóc toàn diện người bệnh tại các bệnh viện; sẵn sàng phương án khi có ca bệnh xảy ra, đặc biệt là bố trí khu cách ly tạm thời.

Yêu cầu tất cả các nhân viên y tế, bệnh nhân, người nhà đến thăm, chăm sóc phải cài đặt và bật ứng dụng Bluezone nếu có sử dụng thiết bị di động thông minh; khuyến khích các bệnh viện trang bị thiết bị nhận diện khuôn mặt và máy tầm nhiệt để góp phần làm tốt công tác sàng lọc, phòng chống dịch.

Từ thực tế trường hợp nghi nhiễm ở quận Gò Vấp (xét nghiệm 4 lần, trong đó có lần đầu dương tính, 3 lần sau âm tính), đề nghị Sở Y tế cần áp dụng biện pháp phòng dịch như ca nghi nhiễm đối với các trường hợp tương tự vì dịch bệnh lần này rất phức tạp, không được phép chủ quan, lơ là.

Giao Ban quản lý khu chế xuất, khu công nghiệm phối hợp với Sở Y tế và chính quyền địa phương nghiên cứu điều chỉnh giờ làm việc của các dây chuyền sản xuất theo hướng giãn cách giờ vào làm việc buổi sáng và giờ tan ca cuối buổi chiều nhằm giãn mật độ người tụ tập quá đông cùng một thời điểm.

Giao Công an Thành phố chủ trì phối hợp với các quận huyện, TP.Thủ Đức rà soát số lao động nước ngoài được cấp giấy tờ xuất nhập cảnh vào làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức; kiên quyết không để sót, để lọt người nhập cảnh trái phép trên địa bàn Thành phố.

Kỷ lục: Ngày 25/5, Việt Nam ghi nhận thêm 447 ca mắc COVID-19 mới

Kỷ lục: Ngày 25/5, Việt Nam ghi nhận thêm 447 ca mắc COVID-19 mới

Bản tin chiều 25/5 của Bộ Y tế thông báo, Việt Nam ghi nhận 287 ca dương tính với COVID-19. trong đó 3 ca nhập cảnh đã cách ly ngay; 284 ca còn lại ghi nhận trong nước, riêng Bắc Giang 243 ca.

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