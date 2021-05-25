Kỷ lục: Ngày 25/5, Việt Nam ghi nhận thêm 447 ca mắc COVID-19 mới

Tin y tế 25/05/2021 20:02

Bản tin chiều 25/5 của Bộ Y tế thông báo, Việt Nam ghi nhận 287 ca dương tính với COVID-19. trong đó 3 ca nhập cảnh đã cách ly ngay; 284 ca còn lại ghi nhận trong nước, riêng Bắc Giang 243 ca.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, chiều 25/5, Việt Nam ghi nhận 287 ca dương tính với COVID-19 mới. 

Thông tin diễn biến dịch COVID-19 ở Việt Nam:

Tính từ 12h đến 19h30 ngày 25/5 có 287 ca mắc mới (BN5562-5851):

- 03 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Tiền Giang.

- 284 ca ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (243), Bắc Ninh (26), Hà Nội (11), Lạng Sơn (3), Hà Nam (3), Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (1).

- Trong ngày 25/5, Việt Nam ghi nhận thêm 447 ca mắc mới:

+ 03 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Tiền Giang.

+ 444 ca ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (375), Bắc Ninh (28), Hà Nội (23), Lạng Sơn (7), Hà Nam (5), Đà Nẵng (2), Thái Bình (1), Hồ Chí Minh (1), Điện Biên (1), Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (1).

Tính đến 18h ngày 25/5:

- Việt Nam có tổng cộng 4.362 ca ghi nhận trong nước và 1.489 ca nhập cảnh.

- Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay: 2.792 ca.

Thông tin chi tiết các ca mắc mới:

 03 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh

- CA BỆNH BN5605 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Tiền Giang: nam, 43 tuổi, địa chỉ tại huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang.

- CA BỆNH BN5606 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Tiền Giang: nam, 46 tuổi, địa chỉ tại huyện U Minh, tỉnh Cà Mau.

- CA BỆNH BN5607 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Tiền Giang: nữ, 40 tuổi, địa chỉ tại thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

Ngày 06/5/2021, từ Malaysia nhập cảnh sân bay Cần Thơ trên chuyến bay QH 9322 và QH 3324 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Tiền Giang. Kết quả xét nghiệm ngày 24/5/2021 dương tính với SAR-CoV-2.

 44 ca ghi nhận trong nước tại Bắc Ninh (26), Hà Nội (11), Lạng Sơn (3), Hà Nam (3), Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (1)

- CA BỆNH BN5562, BN5564-BN5566, BN5568-BN5570, BN5572-BN5589, BN5608 ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: 23 ca là F1, 1 ca liên quan dịch tễ đến ổ dịch Công ty Spica, 1 ca liên quan dịch tễ đến ổ dịch Khu công nghiệp Đình Trám (Bắc Giang), 1 ca trong khu phong tỏa. Kết quả xét nghiệm ngày 24-25/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

- CA BỆNH BN5563, BN5567, BN5571, BN5593-BN5594, BN5599-BN5604 ghi nhận tại TP. Hà Nội: 4 ca là F1, 3 ca liên quan dịch tễ đến ổ dịch Công ty T&T, 2 ca là F1 liên quan đến ổ dịch cũ, 2 ca liên quan dịch tễ đến BN5414. Kết quả xét nghiệm ngày 24-25/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

- CA BỆNH BN5590 ghi nhận tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (là F1 đã được cách ly trong bệnh viện từ trước).

- CA BỆNH BN5591-BN5592, BN5595 ghi nhận tại tỉnh Hà Nam: là các trường hợp F1 đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 24/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

- CA BỆNH BN5596-BN5598 ghi nhận tại tỉnh Lạng Sơn: 1 ca là F1 của BN3721, 1 ca liên quan dịch tễ đến BN3482, 1 ca là F1 liên quan đến ổ dịch cũ, đã cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 25/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

 

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Ảnh minh họa: Tuổi Trẻ
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