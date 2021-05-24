Hải Dương: Ghi nhận 5 ca dương tính với Covid-19, trong đó có 1 nữ nhân viên ngân hàng

Tin y tế 24/05/2021 09:29

Sáng nay, TP.Hải Dương ghi nhận 5 ca dương tính với Covid-19 mới. Trong đó có 1 bệnh nhân là nữ nhân viên làm việc tại ngân hàng, 2 ca có liên quan đến khu dân cư Gốc Mít, 2 ca còn lại có liên quan đến ca mắc ở đại lộ Hồ Chí Minh.

Theo thông tin từ Zing News, sáng nay, ngày 24/5, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hải Dương thông tin nữ nhân viên ngân hàng nhiễm Covid-19 là chị L.P.T. (27 tuổi, ở chung cư Hudic, Nguyễn Văn Linh, phường Phạm Ngũ Lão). Người này thuộc diện F1 của 2 ca mắc Covid-19 ở 81 đại lộ Hồ Chí Minh.

Covid-19 1
Ảnh minh họa: Bộ Y tế

Một người khác cũng liên quan ca mắc Covid-19 ở đại lộ Hồ Chí Minh là bà V.H.T. (50 tuổi, ở Trương Mỹ, phường Phạm Ngũ Lão). Bà bán quần áo ở 15 Nguyễn Hới, phường Phạm Ngũ Lão.

Hai người còn lại liên quan ổ dịch khu dân cư Gốc Mít (nơi đã có 12 ca mắc Covid-19), gồm bé N.A.T. (13 tuổi) và ông N.B.T. (65 tuổi, cùng ở Chương Dương, phường Trần Phú).

Lực lượng chức năng đang khẩn trương truy vết các trường hợp F1, F2; đồng thời đề nghị những ai liên quan liên hệ ngay tới các cơ sở y tế để được hỗ trợ.

Sáng cùng ngày, Bộ Y tế công bố Hải Dương có thêm một ca mắc Covid-19. Đó là ông B.T.T. (61 tuổi), có địa chỉ ở 64B đại lộ Hồ Chí Minh, phường Trần Hưng Đạo, TP.Hải Dương.

Như vậy, tỉnh Hải Dương đã ghi nhận 36 ca mắc Covid-19 trong đợt dịch này. Riêng TP.Hải Dương có 30 bệnh nhân.

Hà Nội: Ghi nhận 6 ca dương tính với COVID-19, trong đó 4 ca liên quan tới chùm ca bệnh ở Times City

Hà Nội: Ghi nhận 6 ca dương tính với COVID-19, trong đó 4 ca liên quan tới chùm ca bệnh ở Times City

Sáng ngày 24/5, Hà Nội ghi nhận thêm 6 ca dương tính với COVID-19, trong đó có 4 ca liên quan đến chùm ca bệnh ở khu đô thị Times City được công bố vào hôm qua.

Xem thêm
Từ khóa:   Covid-19 ca dương tính mới thông tin Covid-19

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 19 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Sao quốc tế 49 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Dinh dưỡng 2 giờ 19 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước
Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại