Hải Dương: Ghi nhận 5 ca dương tính với Covid-19, trong đó có 1 nữ nhân viên ngân hàng

Sáng nay, TP.Hải Dương ghi nhận 5 ca dương tính với Covid-19 mới. Trong đó có 1 bệnh nhân là nữ nhân viên làm việc tại ngân hàng, 2 ca có liên quan đến khu dân cư Gốc Mít, 2 ca còn lại có liên quan đến ca mắc ở đại lộ Hồ Chí Minh.

Theo thông tin từ Zing News, sáng nay, ngày 24/5, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hải Dương thông tin nữ nhân viên ngân hàng nhiễm Covid-19 là chị L.P.T. (27 tuổi, ở chung cư Hudic, Nguyễn Văn Linh, phường Phạm Ngũ Lão). Người này thuộc diện F1 của 2 ca mắc Covid-19 ở 81 đại lộ Hồ Chí Minh.

Ảnh minh họa: Bộ Y tế

Một người khác cũng liên quan ca mắc Covid-19 ở đại lộ Hồ Chí Minh là bà V.H.T. (50 tuổi, ở Trương Mỹ, phường Phạm Ngũ Lão). Bà bán quần áo ở 15 Nguyễn Hới, phường Phạm Ngũ Lão.

Hai người còn lại liên quan ổ dịch khu dân cư Gốc Mít (nơi đã có 12 ca mắc Covid-19), gồm bé N.A.T. (13 tuổi) và ông N.B.T. (65 tuổi, cùng ở Chương Dương, phường Trần Phú).

Lực lượng chức năng đang khẩn trương truy vết các trường hợp F1, F2; đồng thời đề nghị những ai liên quan liên hệ ngay tới các cơ sở y tế để được hỗ trợ.

Sáng cùng ngày, Bộ Y tế công bố Hải Dương có thêm một ca mắc Covid-19. Đó là ông B.T.T. (61 tuổi), có địa chỉ ở 64B đại lộ Hồ Chí Minh, phường Trần Hưng Đạo, TP.Hải Dương.

Như vậy, tỉnh Hải Dương đã ghi nhận 36 ca mắc Covid-19 trong đợt dịch này. Riêng TP.Hải Dương có 30 bệnh nhân.

Hà Nội: Ghi nhận 6 ca dương tính với COVID-19, trong đó 4 ca liên quan tới chùm ca bệnh ở Times City Sáng ngày 24/5, Hà Nội ghi nhận thêm 6 ca dương tính với COVID-19, trong đó có 4 ca liên quan đến chùm ca bệnh ở khu đô thị Times City được công bố vào hôm qua.

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