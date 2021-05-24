Hà Nội: Ghi nhận 6 ca dương tính với COVID-19, trong đó 4 ca liên quan tới chùm ca bệnh ở Times City

Tin y tế 24/05/2021 08:35

Sáng ngày 24/5, Hà Nội ghi nhận thêm 6 ca dương tính với COVID-19, trong đó có 4 ca liên quan đến chùm ca bệnh ở khu đô thị Times City được công bố vào hôm qua.

Theo thông tin từ Infonet, sáng 24/5, CDC Hà Nội có báo cáo nhanh 6 ca dương tính với COVID-19 mới trong đó: 4 trường hợp lây nhiễm thuộc chùm Times City, 1 chùm trong bệnh viện K (cách ly tập trung tại Thành An) và 1 ca nhập cảnh người Trung Quốc (đã hết cách ly tập trung). 

COVID-19 1
Ảnh minh họa: Bộ Y tế

Cụ thể:

-BN L.T.A.H., nữ, sinh năm 1978, địa chỉ: Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, là F1 của BN 5243, làm cùng công ty T&T (Hoàn Kiếm) với BN 5243 (tiếp xúc lần cuối ngày 20/5 tại công ty).

Ngày 23/5 BN được lấy mẫu xét nghiệm và chuyển cách ly tập trung tại Trường cao đẳng công nghệ và kinh tế Hà Nội, Sóc Sơn. Sáng 24/5 có kết quả xét nghiệm dương tính, mẫu do CDC Hà Nội thực hiện.

-BN P.T.T.T. nữ, sinh năm 1987, địa chỉ: Yên Viên, Gia Lâm. BN là F1 của BN 5243; làm cùng công ty T&T (Hoàn Kiếm) với BN 5243 (tiếp xúc lần cuối ngày 22/5 tại công ty).

Sáng ngày 23/5 xuất hiện sốt, đau đầu, khô miệng. Chiều ngày 23/5, BN được lấy mẫu xét nghiệm và chuyển đi cách ly tập trung tại Trường cao đẳng công nghệ và kinh tế Hà Nội, Sóc Sơn, sau đó chuyển BV Sóc Sơn do có triệu chứng. Sáng 24/5 có kết quả xét nghiệm dương tính, mẫu xét nghiệm do CDC Hà Nội thực hiện.

-BN Đ.Q.T., nam, sinh năm 1983, địa chỉ: Khương Trung, Thanh Xuân. BN là F1 của BN 5243; làm cùng tầng công ty T&T (Hoàn Kiếm) với BN 5243 (tiếp xúc lần cuối ngày 22/5 tại công ty).

Ngày 22/5, BN xuất hiện mệt mỏi, đau mỏi người; sáng 23/5 sốt 39,1 độ C.

Chiều ngày 23/5, sau khi BN5243 được xác định dương tính, bệnh nhân T. được lấy mẫu và chuyển cách ly tại bệnh viện Đa khoa Hà Đông. Sáng 24/5 BN có kết quả xét nghiệm dương tính (mẫu do CDC Hà Nội thực hiện).

-BN N.Đ.D., nam, sinh năm 1989, địa chỉ: Nhân Chính, Thanh Xuân. BN là F1 của BN5242, BN có tiếp xúc thường xuyên với BN5242 tại công ty SUNLED và quán Net + Cafe, tiếp xúc lần cuối ngày 22/5.

Hiện tại, không có triệu chứng. Từ ngày 10-22/5: làm việc tại Tổng cục thuế, 123 Lò Đúc. Ngày 23/5, dương tính với SARS-CoV-2 (CDC Hà Nội thực hiện).

-BN Lương Thị Ph., nữ, 60 tuổi, địa chỉ Kiến Xương, Thái Bình. BN là người nhà chăm bệnh tại khoa xạ 1 – BV K3 Tân Triều (từ tháng 3/2021); Ngày 08/5 được làm xét nghiệm lần 1 âm tính, ngày 11/5 được chuyển cách ly tập trung tại trường cao đẳng nghề công nghệ cao Tây Mỗ - NTL; Ngày 23/5 BN có biểu hiện sốt 37,8, được TTYT Nam Từ Liêm lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

-BN Wu T., nam, sinh năm 1976, quốc tịch Trung Quốc, địa chỉ: Nhân Chính, Thanh Xuân. Bệnh nhân nhập cảnh và cách ly tập trung tại khách sạn Mường Thanh Grand Xala từ ngày 24/4-16/5/2021 (các lần xét nghiệm đều âm tính). Sau khi hết 21 ngày cách ly tập trung bệnh nhân về thực hiện cách ly tại nhà  (tòa Legend-109 Nguyễn Tuân, Nhân Chính) và ngày 23/5 được lấy mẫu trước khi hết cách ly: kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

Hà Nội: Phong tỏa 1 tòa nhà trên phố Phạm Sư Mạnh, quận Hoàn Kiếm vì có liên quan đến COVID-19

Hà Nội: Phong tỏa 1 tòa nhà trên phố Phạm Sư Mạnh, quận Hoàn Kiếm vì có liên quan đến COVID-19

Chiều 23/5, ngay sau khi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội (CDC) có thông báo về chùm ca bệnh liên quan đến học sinh N.V.C., có mẹ là Đ.B.L (sinh năm 1985, làm việc tại Công ty T&T - số 2A Phạm Sư Mạnh, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm), UBND quận Hoàn Kiếm đã tiến hành phong tỏa tòa nhà để phòng dịch COVID-19.

Xem thêm
Từ khóa:   COVID-19 ca dương tính mới thông tin Covid-19

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 18 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Sao quốc tế 48 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Dinh dưỡng 2 giờ 18 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước
Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại