Theo thông tin từ Infonet, sáng 24/5, CDC Hà Nội có báo cáo nhanh 6 ca dương tính với COVID-19 mới trong đó: 4 trường hợp lây nhiễm thuộc chùm Times City, 1 chùm trong bệnh viện K (cách ly tập trung tại Thành An) và 1 ca nhập cảnh người Trung Quốc (đã hết cách ly tập trung).

Ngày 23/5 BN được lấy mẫu xét nghiệm và chuyển cách ly tập trung tại Trường cao đẳng công nghệ và kinh tế Hà Nội, Sóc Sơn. Sáng 24/5 có kết quả xét nghiệm dương tính, mẫu do CDC Hà Nội thực hiện.

-BN L.T.A.H., nữ, sinh năm 1978, địa chỉ: Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, là F1 của BN 5243, làm cùng công ty T&T (Hoàn Kiếm) với BN 5243 (tiếp xúc lần cuối ngày 20/5 tại công ty).

-BN P.T.T.T. nữ, sinh năm 1987, địa chỉ: Yên Viên, Gia Lâm. BN là F1 của BN 5243; làm cùng công ty T&T (Hoàn Kiếm) với BN 5243 (tiếp xúc lần cuối ngày 22/5 tại công ty).

Sáng ngày 23/5 xuất hiện sốt, đau đầu, khô miệng. Chiều ngày 23/5, BN được lấy mẫu xét nghiệm và chuyển đi cách ly tập trung tại Trường cao đẳng công nghệ và kinh tế Hà Nội, Sóc Sơn, sau đó chuyển BV Sóc Sơn do có triệu chứng. Sáng 24/5 có kết quả xét nghiệm dương tính, mẫu xét nghiệm do CDC Hà Nội thực hiện.

-BN Đ.Q.T., nam, sinh năm 1983, địa chỉ: Khương Trung, Thanh Xuân. BN là F1 của BN 5243; làm cùng tầng công ty T&T (Hoàn Kiếm) với BN 5243 (tiếp xúc lần cuối ngày 22/5 tại công ty).

Ngày 22/5, BN xuất hiện mệt mỏi, đau mỏi người; sáng 23/5 sốt 39,1 độ C.

Chiều ngày 23/5, sau khi BN5243 được xác định dương tính, bệnh nhân T. được lấy mẫu và chuyển cách ly tại bệnh viện Đa khoa Hà Đông. Sáng 24/5 BN có kết quả xét nghiệm dương tính (mẫu do CDC Hà Nội thực hiện).

-BN N.Đ.D., nam, sinh năm 1989, địa chỉ: Nhân Chính, Thanh Xuân. BN là F1 của BN5242, BN có tiếp xúc thường xuyên với BN5242 tại công ty SUNLED và quán Net + Cafe, tiếp xúc lần cuối ngày 22/5.

Hiện tại, không có triệu chứng. Từ ngày 10-22/5: làm việc tại Tổng cục thuế, 123 Lò Đúc. Ngày 23/5, dương tính với SARS-CoV-2 (CDC Hà Nội thực hiện).

-BN Lương Thị Ph., nữ, 60 tuổi, địa chỉ Kiến Xương, Thái Bình. BN là người nhà chăm bệnh tại khoa xạ 1 – BV K3 Tân Triều (từ tháng 3/2021); Ngày 08/5 được làm xét nghiệm lần 1 âm tính, ngày 11/5 được chuyển cách ly tập trung tại trường cao đẳng nghề công nghệ cao Tây Mỗ - NTL; Ngày 23/5 BN có biểu hiện sốt 37,8, được TTYT Nam Từ Liêm lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

-BN Wu T., nam, sinh năm 1976, quốc tịch Trung Quốc, địa chỉ: Nhân Chính, Thanh Xuân. Bệnh nhân nhập cảnh và cách ly tập trung tại khách sạn Mường Thanh Grand Xala từ ngày 24/4-16/5/2021 (các lần xét nghiệm đều âm tính). Sau khi hết 21 ngày cách ly tập trung bệnh nhân về thực hiện cách ly tại nhà (tòa Legend-109 Nguyễn Tuân, Nhân Chính) và ngày 23/5 được lấy mẫu trước khi hết cách ly: kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).