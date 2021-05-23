Hà Nội: Phong tỏa 1 tòa chung cư trong Khu đô thị Times City vì phát hiện ca dương tính COVID-19

Tin y tế 23/05/2021 12:13

Phong tỏa thêm toà Park 11 ở Times City vì tại đây vừa phát hiện trường hợp nam sinh 11 tuổi dương tính với COVID-19.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, sáng 23/5, UBND phường Mai Động (quận Hoàng Mai, Hà Nội) yêu cầu toàn bộ cư dân tòa chung cư Park 11 - Park Hill (Khu đô thị Times City) không rời khỏi nơi cư trú để điều tra dịch tễ, truy vết COVID-19.

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Ảnh minh họa: Bộ Y tế

Phường Mai Động nhận được thông tin ban đầu về 1 ca bệnh dương tính với COVID-19 là cư dân trong khu đô thị Times City. Ca bệnh mới là nam, 11 tuổi, (ở tầng 15 tòa Park 11) có kết quả ban đầu dương tính với COVID-19 sau khi làm xét nghiệm tại bệnh viện Vinmec.

Hiện nam sinh này đã được chuyển đi cách ly tại Hải Phòng và mẫu bệnh phẩm tiếp tục được chuyển đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội làm xét nghiệm thêm. 

Để chủ động phòng, chống dịch bệnh và ngăn chặn, kiểm soát nguy cơ dịch lan trong cộng đồng, chính quyền sở tại yêu cầu trạm y tế phường phối hợp cơ quan công an khẩn trương truy vết, xác định ngay các trường hợp F1, F2 liên quan đến em C. để lấy mẫu xét nghiệm, cách ly y tế theo quy định.

Đồng thời yêu cầu toàn thể cư dân tòa chung cư Park 11 - Park Hill - không rời khỏi tòa nhà từ 1h30 ngày 23/5 cho đến khi có thông báo mới. Riêng cư dân tầng 15 tòa Park 11 phải ở trong nhà, không rời khỏi tầng này để đợi lấy mẫu xét nghiệm.

Trước đó, chiều 22/5, lực lượng chức năng dựng rào chắn, yêu cầu hàng ngàn cư dân tòa nhà Park 9, khu đô thị Times City, không ra khỏi nhà sau khi xác định một ca nghi mắc COVID-19.

Ngày 4/5, tòa nhà Park 10 cũng tại khu đô thị này có trường hợp một bệnh nhân người Ấn Độ (37 tuổi) là kỹ sư được xác định dương tính với COVID-19 khi tới Bệnh viện Vinmec làm xét nghiệm dịch vụ.

Như vậy, chưa đầy 24 giờ, khu đô thị Times City đã phong toả 2 toà nhà với hàng ngàn cư dân vì những ca bệnh COVID-19 mới.

Nóng: Đà Nẵng ghi nhận 2 ca dương tính mới, 1 ca có liên quan đến thẩm mĩ viện AMIDA

Nóng: Đà Nẵng ghi nhận 2 ca dương tính mới, 1 ca có liên quan đến thẩm mĩ viện AMIDA

Chiều ngày 21/5, Đà Nẵng ghi nhận 2 ca mắc COVID-19 mới gồm 1 học sinh có mẹ là bệnh nhân làm việc tại Thẩm mỹ AMIDA và 1 ca là nhân viên Công ty Trường Minh.

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