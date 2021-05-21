3 chuỗi lây nhiễm COVID-19 mới ở TP.HCM có tốc độ lây lan nhanh, khó chữa trị

Trên địa bàn TP.HCM có 3 chuỗi lây nhiễm COVID-19 được đánh giá là có tốc độ lây lan nhanh, trong đó có bệnh nhân 4514 ở TP.Thủ Đức mắc biến chủng B1.167 của Ấn Độ với tần suất lây lan cao, khó chữa trị.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, hôm nay ngày 21/5, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 TP.HCM, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong nhận định, diễn biến dịch tại TP.HCM có phần “phức tạp hơn” bởi sự xuất hiện của các chuỗi lây nhiễm. Cụ thể, chuỗi lây nhiễm đầu tiên liên quan đến 2 ca bệnh 4514 và 4583 làm việc tại một công ty kiểm toán tại đường Pasteur (quận 3). 2 bệnh nhân này được xác định mắc dương tính trong ngày 18/5 sau khi BN 4514 tại TP.Thủ Đức đến bệnh viện thăm khám, F1 của bệnh nhân là nữ đồng nghiệp (BN 4583) sau đó được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả nhiễm COVID-19. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cũng đã điều tra, truy vết nguồn lây, từ đó đã xác định BN 4583 đã từng đi Hải Phòng 12 ngày trong dịp lễ 30/4, đây là nguồn gốc lây nhiễm của chuỗi này.

Chung cư Sunview Town ở TP.Thủ Đức là nơi phát hiện ca dương tính với Covid-19 - Ảnh: Thanh Niên HCDC cho biết, đối với BN4514 cư trú tại TP.Thủ Đức, số trường hợp tiếp xúc gần là 78, tất cả đều âm tính lần 1 với SARS-CoV-2. Có 1.241 tiếp xúc khác, tất cả đều âm tính. Đối với BN4583 cư trú tại quận 7, số trường hợp tiếp xúc gần là 116 người (có 62 người cùng công ty tiếp xúc với cả 2 bệnh nhân) trong đó 87 đã có kết quả âm tính lần 1; 29 đang chờ kết quả. Liên quan đến BN4514, BN4583 có 4.702 trường hợp được lấy mẫu xét nghiệm mở rộng để giám sát trong đó 4.544 đã có kết quả âm tính, 158 đang chờ kết quả. Đối với chuỗi lây nhiễm thứ 2 liên quan đến quán bánh canh O Thanh, có địa chỉ tại hẻm 287 đường Nguyễn Đình Chiểu, phường 5, quận 3. Có 3 trường hợp (mẹ và 2 người con của quán bánh canh) mắc COVID-19 được phát hiện trong ngày 20/5 gồm BN 4780, BN 4781, BN 4782. Theo Chủ tịch Nguyễn Thành Phong, có thể nguồn gốc lây nhiễm là từ người con khi người này có đi Đà Nẵng du lịch trong khoảng thời gian nghỉ lễ. Hiện HCDC đã truy vết được 68 trường hợp tiếp xúc gần, trong đó 56 đã có kết quả xét nghiệm âm tính, 12 đang chờ.

Đối với chuỗi lây nhiễm thứ 3 là người đàn ông 63 tuổi tại quận Gò Vấp, hiện người này vẫn đang chờ kết quả xét nghiệm khẳng định từ phía Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM. Ông phong cho biết: "TP đã khẩn trương, thần tốc truy vết hơn 10.000 ca đa số đều âm tính. Tuy nhiên nguy cơ vẫn luôn thường trực. do đó cần bình tĩnh xử lý, tập trung từng ngày giờ để xử lý; nếu lơ là, chủ quan hậu quả rất nặng nề". Trước đó, Trung tâm Y tế MEDIC đã bị phong tỏa để phòng dịch sau khi người bán cơm ở quận 3 dương tính với Covid-19- Ảnh: Sức khỏe và Đời sống Theo ông Phong với chuỗi lây nhiễm mới các sở ngành, quận huyện và TP.Thủ Đức cần xác định phòng chống dịch là công tác trọng tâm, cấp bách, quan trọng nhất hiện nay. Như ca ở Thủ đức hay Nguyễn Đình Chiểu… cần hành động vì sức khỏe người dân TP. Lý giải cách gọi chuỗi lây nhiễm, Chủ tịch Nguyễn Thành Phong dẫn chứng, như ca ở hẻm 287 Nguyễn Đình Chiểu (quận 3, TP.HCM), lại liên quan đến cả đoàn, liên quan đến quận Bình Tân (nơi người con sinh sống, hiện vẫn đang tạm phong tỏa dù người con đi cùng này có kết quả âm tính lần 1). Rồi ca này, liên quan đến quận 6 (chiến sĩ công an từng đi ăn tại quán bánh canh vào ngày 18/5), nên có thể thấy việc một ca mắc nó liên quan đến rất nhiều người, hình thành 1 chuỗi lây nhiễm. Ông Phong cũng chia sẻ: "Đối với ca nhiễm ở TP.Thủ Đức lại liên quan đến biến chủng Ấn Độ với tần suất lây nhanh, chỉ cần chúng ta lơ là, mất cảnh giác, chủ quan thì hậu quả rất nặng nề".

Tình hình Covid-19: 55 ca bệnh tiên lượng rất nặng, 2 ca có nguy cơ tử vong cao Trong buổi hội chẩn diễn ra vào hôm nay, ngày 21/5, PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết, số lượng bệnh nhân nặng trong đợt dịch Covid-19 này khá cao.

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