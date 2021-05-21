Hải Dương: 1 nữ công an dương tính với Covid-19

Chiều nay 21/5, CDC Hải Dương thông tin, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận 1 trường hợp dương tính với Covid-19, là nữ công an đang công tác tại Công an xã Cẩm Đông, huyện Cẩm Giàng

Theo thông tin từ VietNamNet, chiều nay 21/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hải Dương xác nhận, địa phương vừa ghi nhận 1 ca dương tính Covid-19. Chị L.H.H. sinh năm 1988, thường trú tại 34 Lương Thế Vinh, phường Hải Tân, TP.Hải Dương. Chị H. làm việc tại Công an xã Cẩm Đông, huyện Cẩm Giàng.

Ảnh minh họa: Bộ Y tế

Kết quả truy vết cho thấy, 11h ngày 1/5, chị H. cùng những người trong gia đình đến ăn trưa tại nhà hàng hải sản Vân Đồn, đường Trường Chinh, TP.Hải Dương.

Ngày 2/5 đến nay, chị H. đưa con đi học tại Trường mầm non ABC trên đường Nguyễn Bình Khiêm, TP.Hải Dương.

Sau đó, chị H. đến làm việc tại trụ sở UBND xã Cẩm Đông, tiếp xúc thường xuyên với đồng nghiệp và một số công dân đến làm việc.

Hết giờ làm, chị H. về nhà riêng tiếp xúc với những người trong gia đình. Chị thường xuyên về nhà bố mẹ ở cửa hàng điện tử Huynh Mạc địa chỉ số 79 đại lộ Hồ Chí Minh, phường Nguyễn Trãi, TP Hải.Dương.

Trong khoảng thời gian trên, chị H. có đến cửa hàng Vinmart+ trên đường Thanh Niên và tới chợ Bắc Kinh để mua thực phẩm.

Ngày 18/5, chị H. được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. Ngày 20/5, ngành y tế ghi nhận chị H. có kết quả dương tính.

Ngày 21/5, CDC lấy mẫu xét nghiệm lại và tiếp tục ghi nhận nữ cán bộ này có kết quả dương tính.

Cơ quan chức năng huyện Cẩm Giàng và TP Hải.Dương thông báo những ai đến những điểm mà chị H. đã đi qua, nhanh chóng thông báo cho cơ quan y tế gần nhất để được hỗ trợ.

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