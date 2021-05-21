Trưa nay, ngày 21/5, Bộ Y tế vừa công bố bệnh nhân COVID-19 thứ 40 tử vong tại Việt Nam. Đây là bệnh nhân nam 70 tuổi, có tiền sử đái tháo đường 21 năm, di chứng tai biến mạch máu não yếu nửa người trái.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, trưa nay 21/5, tiểu ban điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 thông báo ca tử vong: BN3028, 70 tuổi, nam, có tiền sử đái tháo đường 21 năm, di chứng tai biến mạch máu não yếu nửa người trái.

Trước đó, ngày 3/5/2021, bệnh nhân được đưa đến điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương với chẩn đoán: Tăng huyết áp, sốt, đái tháo đường, di chứng tai biến mạch máu não. Đến ngày 5/5, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Ảnh minh họa: Bộ Y tế

Bệnh nhân được cấp cứu điều trị hồi sức tích cực: thở máy, lọc máu, phối hợp kháng sinh phổ rộng điều trị căn nguyên đa kháng, truyền dịch, albumin. Sau đó được các giáo sư đầu ngành Hội chẩn Quốc gia ngày 18/5.

Tuy nhiên tình trạng bệnh nhân không giảm mặc dù đã được bệnh viện cấp cứu hồi sức tích cực, bệnh nhân tử vong ngày 20/5.

Chẩn đoán tử vong: Sốc nhiễm khuẩn, nhiễm SARS-CoV-2 trên bệnh nhân tăng huyết áp, đái tháo đường, di chứng tai biến mạch máu não.

Đây là ca tử vong của bệnh nhân thứ 40 có liên quan tới COVID-19 tại Việt Nam.

TP.HCM: Tìm ra nguồn gốc lây bệnh của chùm 3 ca dương tính Covid-19 ở quận 3 Ngành y tế TP.HCM đã truy vết và xác định nguồn lây của các ca dương tính với SARS-CoV-2 ở quận 3 là từ người con trong gia đình đã từng đi du lịch Đà Nẵng trước đó.

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