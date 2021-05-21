Ngành y tế TP.HCM đã truy vết và xác định nguồn lây của các ca dương tính với SARS-CoV-2 ở quận 3 là từ người con trong gia đình đã từng đi du lịch Đà Nẵng trước đó.

Theo thông tin từ Doanh nghiệp và Tiếp thị, sau khi ghi nhận 4 ca dương tính SARS-CoV-2 trong ngày hôm qua, 20/5, hôm nay, ngày 21/5, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 đã họp dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong.

Trước đó, trong ngày 20/5, có 4 ca dương tính được phát hiện. Trong đó, có chùm 3 ca liên quan đến nữ bệnh nhân sinh năm 1963, trú tại hẻm 287 Nguyễn Đình Chiểu, phường 5, quận 3, làm nghề bán quán ăn tại nhà. Sau đó, 2 con của bà này xét nghiệm cũng có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 trong cùng ngày.

Ảnh minh họa: Bộ Y tế

Báo Tuổi Trẻ đưa tin, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Tấn Bỉnh cho biết các ca này đều xuất phát từ nơi kinh doanh dịch vụ ăn uống: "Riêng chủ quán ăn ở Q.3 điều tra dịch tễ thì không đi đâu nhưng nhà rất nhiều người con và có sự tiếp xúc rộng".

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong hoan nghênh tinh thần vào cuộc truy vết quyết liệt của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) khi chỉ trong thời gian ngắn đã xác định được nguồn lây của 2 ca bệnh ở Thủ Đức và Q.7 từ một người từng đi về Hải Phòng. Theo ông Phong: "Nguồn gốc lây bệnh cho chủ quán bánh canh O Thanh cũng xuất phát từ việc trước đó người con đi du lịch Đà Nẵng về TP.HCM vào chiều 3/5".

Trong ngày 18/5, TP.HCM liên tiếp ghi nhận 2 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 mới ngoài cộng đồng gồm 1 người cư ngụ tại chung cư Sunview Town, TP.Thủ Đức và một người sống tại Quận 7. Hai người là đồng nghiệp trong một nhóm gồm 8 người, làm việc chung một phòng tại công ty ở phường 6, Quận 3.

Thông tin trên báo Dân Trí sáng nay cho hay, ngay sau khi phát hiện 6 trường hợp dương tính SARS-CoV-2, thành phố đã hỏa tốc thực hiện các phương án phòng chống dịch. Sau khi tất cả các mẫu liên quan đến 2 ca bệnh phát hiện trong ngày 18/5 đều âm tính, các mẫu xét nghiệm của 2 trường hợp mới được phát hiện cũng ghi nhận tạm tương đối an toàn.

Cơ quan chức năng đã lấy mẫu của 1.861 người liên quan đến 3 mẹ con bán bánh canh ở hẻm 287 Nguyễn Đình Chiểu, tất cả xét nghiệm đều cho kết quả âm tính.

Trường hợp bệnh nhân tại quận Gò Vấp, thành phố đã lấy mẫu 32 trường hợp F1 và 264 trường hợp tiếp xúc khác, tất cả đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Nóng: TP.HCM khẩn lấy mẫu xét nghiệm, phong tỏa người dân trong chợ Phú Nhuận Sáng nay 21/5, 1 đoạn đường dài tầm 300m trong chợ Phú Nhuận, TP.HCM được khoanh vùng, lực lượng y tế đang lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 khẩn cấp người có mặt trong chợ.

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