Đi khám vì đau tức ngực, nam thanh niên ở Hà Nội dương tính với Covid-19. Lần đầu tiên xét nghiệm cho kết quả âm tính, đến lần thứ 2, nhận được kết quả dương tính.

Theo thông tin từ Zing News, sáng nay 21/5, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) TP.Hà Nội cho biết ghi nhận 1 bệnh nhân dương tính với Covid-19 mới. Người này là V.V.H., nam, 24 tuổi, có địa chỉ tại thôn Hoàng Xá, Lại Thượng, Thạch Thất, Hà Nội.

Ảnh minh họa: Bộ Y tế

Trước đó, vào chiều 15/5, do có biểu hiện đau tức ngực, anh H. đã vào Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất khám. Sau khi khám sàng lọc, được lấy mẫu xét nghiệm, anh được chuyển lên khu cách ly tại khoa Truyền nhiễm của bệnh viện. Người này có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 do Bệnh viện Đa khoa Sơn Tây thực hiện.

Ngày 19/5, anh H. bị sốt nhẹ, đau mỏi người, được Bệnh viện Đa khoa Thạch Thất lấy mẫu xét nghiệm lần 2 và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2 (CDC Hà Nội thực hiện).

Hiện, cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, truy vết các F1, F2 của bệnh nhân.

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