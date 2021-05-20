Nóng: Chiều 20/5, Việt Nam ghi nhận 45 ca dương tính với Covid-19 mới

Bản tin chiều 20/5 của Bộ Y tế cho biết, Việt Nam ghi nhận 45 ca dương tính với Covid-19, trong đó 5 ca nhập cảnh đã cách ly ngay; 40 ca mắc trong nước ghi nhận tại Bắc Ninh, Bắc Giang, TP Hồ Chí Minh, Lạng Sơn, Hải Dương và Vĩnh Phúc.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, chiều 20/5, Việt Nam ghi nhận 45 ca dương tính với Covid-19 mới. 05 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh - CA BỆNH BN4766 cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: nam, 37 tuổi, là công dân Việt Nam, địa chỉ tại quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng. Ngày 13/5/2021, từ Malaysia nhập cảnh Bà Rịa - Vũng Tàu trên tàu PVT NEPTUNE và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Kết quả xét nghiệm lần 5 ngày 19/5/2021 dương tính với SAR-CoV-2. Hiện đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. - CA BỆNH BN4768 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Sóc Trăng: nam, 36 tuổi, là công dân Việt Nam, địa chỉ tại huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình. - CA BỆNH BN4769 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Sóc Trăng: nữ, 25 tuổi, là công dân Việt Nam, địa chỉ tại huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai. - CA BỆNH BN4770 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Sóc Trăng: nam, 25 tuổi, là công dân Việt Nam, địa chỉ tại huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. - CA BỆNH BN4771 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Sóc Trăng: nam, 28 tuổi, là công dân Việt Nam, địa chỉ tại quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 28/4/2021, BN4768-4771 từ Philippines nhập cảnh Sân bay Cần Thơ trên chuyến bay QH9353 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Sóc Trăng. Kết quả xét nghiệm lần 3 ngày 19/5/2021 dương tính với SAR-CoV-2. Hiện các bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện 30 Tháng 4, Sóc Trăng. 40 ca mắc ghi nhận trong nước - CA BỆNH BN4765 ghi nhận tại tỉnh Lạng Sơn: nữ, 23 tuổi, địa chỉ tại huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn; là F1 của BN4691, đã được cách ly trước đó. Kết quả xét nghiệm ngày 20/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Chi Lăng. - CA BỆNH BN4767 ghi nhận tại tỉnh Hải Dương: nữ, 13 tuổi, địa chỉ tại Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương; là F1 của BN4546, đã được cách ly trước đó. Kết quả xét nghiệm ngày 20/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Nhi tỉnh Hải Dương. - CA BỆNH BN4772 ghi nhận tại tỉnh Vĩnh Phúc: nữ, 35 tuổi, địa chỉ tại huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc; là F1 của BN3068, đã được cách ly trước đó. Kết quả xét nghiệm ngày 20/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến tỉnh Vĩnh Phúc. - CA BỆNH BN4773-BN4779, BN4783-BN4785 ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: 7 ca các trường hợp F1 trong khu phong toả, đã được cách ly từ trước, 1 F1 và 2 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 19-20/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2. - CA BỆNH BN4780-BN4782 ghi nhận tại Thành phố Hồ Chí Minh: là 03 mẹ con, đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 20/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2. - CA BỆNH BN4786-BN4809 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang; 19 ca là F1 liên quan các Khu công nghiệp Quang Châu, Vân Trung, 3 ca trong khu phong tỏa, 2 ca được phát hiện qua xét nghiệm tầm soát đối với các đối tượng/cộng đồng có nguy cơ. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Ảnh minh họa: Bộ Y tế Nóng: 2 người con của người bán quán ăn ở quận 3, TP.HCM cũng dương tính COVID-19 Chiều 20/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết thành phố xác định thêm 2 trường hợp dương tính với COVID-19, là con của người bán quán ăn ở quận 3. Đây là kết quả xét nghiệm sau khi cơ quan chức năng lấy mẫu 15 trường hợp tiếp xúc gần bệnh nhân tại nơi cư trú. https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nong-chieu-20-5-viet-nam-ghi-nhan-45-ca-duong-tinh-voi-covid-19-moi-405859.html Theo Thanh Thủy (TH) | Phụ Nữ Sức Khỏe Link bài gốc Copy link https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nong-chieu-20-5-viet-nam-ghi-nhan-45-ca-duong-tinh-voi-covid-19-moi-405859.html