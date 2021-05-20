Nóng: 2 người con của người bán quán ăn ở quận 3, TP.HCM cũng dương tính COVID-19

Tin y tế 20/05/2021 14:38

Chiều 20/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết thành phố xác định thêm 2 trường hợp dương tính với COVID-19, là con của người bán quán ăn ở quận 3. Đây là kết quả xét nghiệm sau khi cơ quan chức năng lấy mẫu 15 trường hợp tiếp xúc gần bệnh nhân tại nơi cư trú.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, qua điều tra ban đầu đã xác định 15 trường hợp tiếp xúc gần tại nơi ở của người bán quán ăn ở quận 3. Kết quả xét nghiệm khẩn 15 trường hợp này đã xác định thêm 2 trường hợp dương tính là 2 người con sống cùng nhà với bà. 

Trước đó, ông Nguyễn Minh Nhựt - chủ tịch UBND quận Bình Tân (TP.HCM) - cho biết lực lượng chức năng đã khoanh vùng thêm một con hẻm trên đường Đoàn Phú Tứ, phường An Lạc A, quận Bình Tân, TP.HCM vì người con trai và con dâu của người mắc COVID-19 ở quận 3 đang sống ở đây.

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Nơi sinh sống của 2 nguwoif con đã được phong tỏa - Ảnh: VietNamNet

Con hẻm này có 278 nhân khẩu. Trong quá trình chờ kết quả xét nghiệm con trai và con dâu của ca nhiễm COVID-19 ở quận 3, lực lượng chức năng địa phương điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm số người đang sinh sống trong con hẻm này.

Liên quan đến 2 ca dương tính mới này, nguồn tin từ Zing News cho biết, thông qua điều tra dịch tễ, một trong hai người con vừa có kết quả dương tính từng đi Đà Nẵng, Nha Trang. Thông tin này đang tiếp tục được điều tra.

Sáng nay, HCDC thông tin, người mẹ mắc COVID-19 sinh năm 1963. Ngày 19/5, bà có triệu chứng bệnh đường hô hấp, đến khám tại Trung tâm y khoa Medic, kết quả xét nghiệm X-quang phổi và CT scan cho thấy phổi có tổn thương.

Bà được hướng dẫn đến khám tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch chiều cùng ngày. Bà khai báo y tế tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch và được đưa vào phòng khám sàng lọc, lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc, kết quả nghi nhiễm COVID-19, đã được chuyển vào khu cách ly.

Mẫu bệnh phẩm của bà và người con đi cùng đã được chuyển sang Bệnh viện Bệnh nhiệt đới để xét nghiệm khẳng định sáng nay 20/5. Đến 10h45 cùng ngày, kết quả cho biết bà nhiễm virus corona.

Như vậy, trong ngày 20/5, thành phố đã ghi nhận 3 ca nhiễm COVID-19. 

Nóng: Nhiều địa điểm ở TP.HCM bị phong tỏa vì liên quan đến người bán quán ăn dương tính Covid-19

Nóng: Nhiều địa điểm ở TP.HCM bị phong tỏa vì liên quan đến người bán quán ăn dương tính Covid-19

Sau khi thông báo ghi nhận ca dương tính với Covid-19 tại quận 3, TP.HCM, cơ quan chức năng đã thực hiện phong tỏa nhiều địa điểm để đảm bảo công tác phòng chống dịch.

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