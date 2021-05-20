Nóng: Nhiều địa điểm ở TP.HCM bị phong tỏa vì liên quan đến người bán quán ăn dương tính Covid-19

Sau khi thông báo ghi nhận ca dương tính với Covid-19 tại quận 3, TP.HCM, cơ quan chức năng đã thực hiện phong tỏa nhiều địa điểm để đảm bảo công tác phòng chống dịch.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, trưa nay 20/5, sau khi HCDC ghi nhận ca dương tính Covid-19 mới là người bán quán ăn sống ở đường Nguyễn Đình Chiểu (quận 3, TP.HCM), cơ quan chức năng đã tiến hành phong tỏa nhiều địa điểm có liên quan để đảm bảo dịch bệnh không lây lân. Cụ thể, cơ quan chức năng đã tiến hành thông báo cách ly y tế đối với hẻm 287 Nguyễn Đình Chiểu, phường 5, quận 3, TP.HCM do liên quan 1 bệnh nhân mắc COVID-19. Khoảng 6 giờ 30 ngày 20-5, ngành chức năng đến hẻm 278 Nguyễn Đình Chiểu, phường 5, quận 3 yêu cầu người dân ngưng họp chợ và triển khai phong tỏa. Đến 7 giờ 30, hai đầu hẻm được lực lượng chức năng phong tỏa, triển khai rào chắn ngăn không cho bất cứ ai ra vào. Đến khoảng 8 giờ cùng ngày, nhân viên y tế tổ chức lấy mẫu cho các trường hợp kinh doanh bên trong chợ Ve Chai.

Lực lượng chức năng dựng rào chắn phong tỏa hẻm 287 Nguyễn Đình Chiểu - Ảnh: VietNamNet Người dân được lấy mẫu xét nghiệm ngay trong sáng nay - Ảnh: Pháp luật TP.HCM Nhân viên y tế triển khai các công tác phòng chống dịch bệnh khẩn cấp - Ảnh: VietNamNet Điều tra ban đầu, HCDC ghi nhận đã truy vết 15 trường hợp tiếp xúc gần tại nơi trường hợp nghi nhiễm sinh sống và đã chuyển cách ly, lấy mẫu xét nghiệm khẩn. TP.HCM cũng sẽ triển khai mở rộng lấy mẫu giám sát các hộ gia đình sinh sống tại con hẻm nơi trường hợp nghi nhiễm cư trú. Liên quan đến ca bệnh này, nơi sinh sống của con trai và con dâu của người bán quán ăn mắc COVID-19 ở quận 3 đang sống ở quận Bình Tân cũng đã bị phong tỏa. Cụ thể, phường An Lạc A đang phong toả tạm thời một con hẻm trên đường Đoàn Phú Tứ (nơi vợ chồng anh này sinh sống) với khoảng 300 nhân khẩu để lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.

Khu vực sinh sống của con trai và con dâu của người bán cơm mắc Covid-19 đã được phong tỏa - Ảnh: Pháp luật TP.HCM Người dân sinh sống trong khu vực đã được lấy mẫu xét nghiệm - Ảnh: Pháp luật TP.HCM Theo thông tin dịch tễ, ca bệnh mới này có di chuyển đến Trung tâm Y tế Medic (đường Hòa Hảo, Quận 10), do đó hơn 7 giờ sáng nay, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh (HCDC) đã yêu cầu đơn vị này ngưng tiếp nhận bệnh nhân. Trung tâm Y tế Quận 10 ngay lập tức cử nhân viên y tế đến phun khử khuẩn, tiến hành phong tỏa toàn bộ Trung tâm để phòng, chống dịch. Trung tâm Y tế Medic ngưng tiếp nhận bệnh nhân và tiến cách ly y tế - Ảnh: Sức khỏe và Đời sống Ngày 19/5, người này có triệu chứng bệnh đường hô hấp, đến khám tại Trung tâm Y khoa Medic, kết quả xét nghiệm X-quang phổi và CT scan phổi có tổn thương. Người này được hướng dẫn đến khám tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch chiều cùng ngày. Trường hợp này thực hiện khai báo y tế tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch và được đưa vào phòng khám sàng lọc, lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính với SARS-CoV-2, ngay lập tức được chuyển vào khu cách ly. Mẫu bệnh phẩm của người này và người con đi cùng đã được chuyển sang Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh để xét nghiệm khẳng định. Đến trưa 20/5, kết quả từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, mẫu bệnh phẩm của trường hợp này (sinh năm 1963, ngụ Quận 3) dương tính với Covid-19.

Nóng: Trưa 20/5, Việt Nam ghi nhận 44 ca dương tính với Covid-19 mới Bản tin trưa ngày 20/5 của Bộ Y tế cho biết, Việt Nam ghi nhận 44 ca dương tính với Covid-19, riêng Bắc Giang và Bắc Ninh chiếm 32 ca.

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