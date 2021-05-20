Nóng: Trưa 20/5, Việt Nam ghi nhận 44 ca dương tính với Covid-19 mới

Bản tin trưa ngày 20/5 của Bộ Y tế cho biết, Việt Nam ghi nhận 44 ca dương tính với Covid-19, riêng Bắc Giang và Bắc Ninh chiếm 32 ca.
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Theo báo Sức khỏe và Đời sống, trưa ngày 20/5, Việt Nam ghi nhận 44 ca dương tính với Covid-19 mới.
Thông tin chi tiết các ca mắc mới:
- CA BỆNH BN4721, BN4735-BN4737 ghi nhận tại tỉnh Điện Biên: là các F1, đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 19/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Thành phố Điện Biên Phủ.
- CA BỆNH BN4722-BN4727 ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: là các trường hợp F1 trong khu phong toả, đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 18-19/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2.
- CA BỆNH BN4728 ghi nhận tại tỉnh Thái Nguyên: nam, 29 tuổi, địa chỉ tại huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên; là công nhân Khu công nghiệp Quang Châu, tỉnh Bắc Giang, đã được cách ly trước đó. Kết quả xét nghiệm ngày 19/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.
- CA BỆNH BN4729 ghi nhận tại Thành phố Hà Nội: nam, 45 tuổi, địa chỉ tại quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội; là F1 của BN3634, đã được cách ly trước đó.
- CA BỆNH BN4730 ghi nhận tại Thành phố Hà Nội: nữ, 48 tuổi, địa chỉ tại huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội; là F1 của BN3173, đã được cách ly trước đó.
Kết quả xét nghiệm ngày 19/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2.
- CA BỆNH BN4731-BN4734 ghi nhận tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (là các F1 đã được cách ly trong bệnh viện từ trước).
- CA BỆNH BN4738-BN4763 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang: 23 ca là F1 liên quan đến các Khu công nghiệp Quang Châu, Vân Trung; 1 ca là F1 liên quan ổ dịch xã Mão Điền, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh; 2 ca trong khu phong tỏa. Kết quả xét nghiệm ngày 17-19/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2.
- CA BỆNH BN4764 ghi nhận tại Thành phố Đà Nẵng: nữ, 34 tuổi, địa chỉ tại quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng; là F1 của BN3600. Kết quả xét nghiệm ngày 19/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2.