Bệnh nhân Covid-19 thứ 38 ở Việt Nam tử vong sau 17 ngày điều trị

Tin y tế 20/05/2021 08:58

Một bệnh nhân Covid-19 ở Việt Nam đã tử vong do có bệnh lý nền. Con số ca nhiễm Covid-19 tử vong ở Việt Nam ở hiện tại đã nâng lên 38 người.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, sáng 20/5, Tiểu ban điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống, dịch Covid-19 cho biết có thêm 1 bệnh nhân tử vong.

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Ảnh minh họa: Internet

Bệnh nhân BN3197, nữ 64 tuổi, có tiền sử viêm gan B mạn cách đây 10 năm, ung thư gan phát hiện cách đây 4 tháng.

Bệnh nhân được đưa đến điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương ngày 4/5 với chẩn đoán: Nhiễm trùng huyết/ung thư gan, viêm gan B mạn, hội chứng thực bào máu. Bệnh nhân được điều trị hồi sức tích cực, thở máy, kháng sinh phổ rộng kết hợp thuốc kháng nấm, thuốc chống viêm, truyền máu, thuốc vận mạch. 

Cũng theo thông tin từ Zing News, thời gian nữ bệnh nhân này nhập viện điều trị cho đến lúc tử vong do bệnh lý nền tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương là 17 ngày.

Trước đó, bệnh nhân cũng đã được các giáo sư đầu ngành hội chẩn quốc gia vào ngày 18/5/2021. Tuy nhiên do bệnh lý nền quá nặng không đáp ứng điều trị, bệnh nhân đã tử vong ngày 19/5/2021.

Chẩn đoán tử vong: Sốc nhiễm khuẩn trên bệnh nhân ung thư gan, viêm gan B mạn, hội chứng thực bào máu, kiệt bạch cầu, nhiễm SARS-COV-2.

Đây là ca tử vong của bệnh nhân thứ 38 có liên quan tới Covid-19 tại Việt Nam. Theo nhận định của các chuyên gia, tình hình bệnh nhân giai đoạn này diễn biến nhanh, nhiều ca mắc nặng do chủng virus lần đầu tìm thấy tại Ấn Độ (B.1.617.2).

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Từ khóa:   Covid-19 bệnh nhân covid-19 tử vong bệnh lý nền

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