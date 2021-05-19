Nóng: Chiều 19/5, Việt Nam ghi nhận 111 ca mắc Covid-19 mới

Tin y tế 19/05/2021 18:59

Bản tin chiều ngày 19/5 của Bộ Y tế cho biết Việt Nam ghi nhận 111 ca dương tính với Covid-19 mới, trong đó 2 ca nhập cảnh đã cách ly ngay; 109 ca mắc còn lại ghi nhận trong nước tại các khu vực đã phong toả, cách ly; riêng Bắc Ninh và Bắc Giang chiếm đến 99 ca.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, chiều ngày 19/5, Việt Nam ghi nhận 111 ca dương tính với Covid-19 mới.

Thông tin chi tiết các ca mắc mới:

02 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh

- CA BỆNH BN4582 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Khánh Hòa: Bệnh nhân nữ, 55 tuổi, địa chỉ tại quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 24/4/2021, từ Nhật Bản nhập cảnh Sân bay Cam Ranh trên chuyến bay VJ7837 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Khánh Hòa. Kết quả xét nghiệm ngày 18/5/2021 dương tính với SAR-CoV-2. Hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa.

- CA BỆNH BN4606 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Hà Tĩnh: Bệnh nhân nam, 30 tuổi, địa chỉ tại huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. Ngày 28/4/2021, từ nước ngoài nhập cảnh cửa khẩu Cầu Treo và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Hà Tĩnh. Kết quả xét nghiệm ngày 18/5/2021 dương tính với SAR-CoV-2. Hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.

109 ca mắc ghi nhận trong nước

- CA BỆNH BN4580 ghi nhận tại Thành phố Đà Nẵng: nữ, 31 tuổi, địa chỉ tại quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng; đang được tiếp tục điều tra thông tin dịch tễ.

- CA BỆNH BN4581 ghi nhận tại Thành phố Đà Nẵng: nữ, 37 tuổi, địa chỉ tại Thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam; là F1 của BN3545, đã được cách ly trước đó.
Kết quả xét nghiệm ngày 18/5/2021 của các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

- CA BỆNH BN4583 ghi nhận tại Thành phố Hồ Chí Minh: nữ, 34 tuổi, địa chỉ tại quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh; là F1 của BN4514, đã được cách ly trước đó. Kết quả xét nghiệm ngày 18/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

- CA BỆNH BN4584 ghi nhận tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (là F1 đã được cách ly trong bệnh viện từ trước).

- CA BỆNH BN4585-BN4590 ghi nhận tại tỉnh Điện Biên: trong đó 4 ca là F1, 2 ca là F2 đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 18/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

- CA BỆNH BN4591-BN4605, BN4607-BN4612 ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: là các trường hợp F1 đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 18-19/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

- CA BỆNH BN4613-BN4690 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang: liên quan Khu công nghiệp Quang Châu, Vân Trung, Đình Trám, Nội Hoàng, Song Khê, chủ yếu là F1 công nhân công ty Hosiden, 2 ca ở cộng đồng trong huyện phong tỏa (Việt Yên). Kết quả xét nghiệm ngày 17-18/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

Covid-19 1
Ảnh minh họa: Báo điện tử Đảng Cộng sản
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Từ khóa:   Covid-19 SARS-CoV-2 ca dương tính mới

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