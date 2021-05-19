Nóng: Trưa 19/5, Việt Nam ghi nhận 36 ca mắc Covid-19 mới

Trưa ngày 19/5, Việt Nam ghi nhận 36 ca dương tính với Covid-19, riêng Hà Nội ghi nhận 9 ca.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, trưa ngày 19/5, Việt Nam ghi nhận thêm 36 ca dương tính với Covid-19.

Thông tin chi tiết các ca mắc mới:

- CA BỆNH BN4544-BN4546 ghi nhận tại tỉnh Hải Dương: là các ca mắc mới trong khu phong tỏa. Kết quả xét nghiệm ngày 18/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tỉnh Hải Dương.

- CA BỆNH BN4547 ghi nhận tại tỉnh Điện Biên: nữ, 31 tuổi, địa chỉ tại Thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên; đang được tiếp tục điều tra thông tin dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 18/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến thành phố Điện Biên Phủ.

- CA BỆNH BN4548 ghi nhận tại tỉnh Thái Bình: nữ, 46 tuổi, địa chỉ tại huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình; là F1 của BN3192, đã được cách ly trước đó. Kết quả xét nghiệm ngày 19/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

- CA BỆNH BN4549-BN4558 ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: 5 F1 trong khu phong tỏa; 3 F1 của BN3277, 2 F1 của BN3593 đã được cách ly trước đó. Kết quả xét nghiệm ngày 18/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

- CA BỆNH BN4559, BN4561-BN4566, BN4568-BN4569 ghi nhận tại Thành phố Hà Nội: 7 F1, F2 của BN3633, BN3634 và 2 F1 liên quan đến ổ dịch cũ, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 19/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

- CA BỆNH BN4560 ghi nhận tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (là F1 đã được cách ly trong bệnh viện từ trước).

- CA BỆNH BN4567 ghi nhận tại tỉnh Vĩnh Phúc: nam, 44 tuổi, địa chỉ tại Thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc; là lái xe cho chuyên gia Trung Quốc, đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 18/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến tỉnh Vĩnh Phúc.

- CA BỆNH BN4570-BN4579 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang: là các F1 liên quan các Khu công nghiệp Quang Châu, Vân Trung, đã được cách ly trước đó (1 F1 trong khu phong tỏa). Kết quả xét nghiệm ngày 17-18/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

Ảnh minh họa: Bộ Y tế

Đã xác định được nguồn lây nhiễm của nam nhân viên kiểm toán nhiễm Covid-19 ở TP.HCM Sau khi ghi nhận 2 ca dương tính với Covid-19 trên địa bàn TP.HCM, HCDC đã khẩn trương xác định nguồn lây nhiễm và tiến hành gấp rút khoanh vùng, cách ly y tế để đảm bảo dịch bệnh không lây lan.

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