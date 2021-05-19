Nóng: Trưa 19/5, Việt Nam ghi nhận 36 ca mắc Covid-19 mới

Tin y tế 19/05/2021 12:14

Trưa ngày 19/5, Việt Nam ghi nhận 36 ca dương tính với Covid-19, riêng Hà Nội ghi nhận 9 ca.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, trưa ngày 19/5, Việt Nam ghi nhận thêm 36 ca dương tính với Covid-19.

Thông tin chi tiết các ca mắc mới: 

- CA BỆNH BN4544-BN4546 ghi nhận tại tỉnh Hải Dương: là các ca mắc mới trong khu phong tỏa. Kết quả xét nghiệm ngày 18/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tỉnh Hải Dương. 

- CA BỆNH BN4547 ghi nhận tại tỉnh Điện Biên: nữ, 31 tuổi, địa chỉ tại Thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên; đang được tiếp tục điều tra thông tin dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 18/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến thành phố Điện Biên Phủ. 

- CA BỆNH BN4548 ghi nhận tại tỉnh Thái Bình: nữ, 46 tuổi, địa chỉ tại huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình; là F1 của BN3192, đã được cách ly trước đó. Kết quả xét nghiệm ngày 19/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2. 

- CA BỆNH BN4549-BN4558 ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: 5 F1 trong khu phong tỏa; 3 F1 của BN3277, 2 F1 của BN3593 đã được cách ly trước đó. Kết quả xét nghiệm ngày 18/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

- CA BỆNH BN4559, BN4561-BN4566, BN4568-BN4569 ghi nhận tại Thành phố Hà Nội: 7 F1, F2 của BN3633, BN3634 và 2 F1 liên quan đến ổ dịch cũ, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 19/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2. 

- CA BỆNH BN4560 ghi nhận tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (là F1 đã được cách ly trong bệnh viện từ trước). 

- CA BỆNH BN4567 ghi nhận tại tỉnh Vĩnh Phúc: nam, 44 tuổi, địa chỉ tại Thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc; là lái xe cho chuyên gia Trung Quốc, đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 18/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến tỉnh Vĩnh Phúc. 

- CA BỆNH BN4570-BN4579 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang: là các F1 liên quan các Khu công nghiệp Quang Châu, Vân Trung, đã được cách ly trước đó (1 F1 trong khu phong tỏa). Kết quả xét nghiệm ngày 17-18/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

Covid-19 1
Ảnh minh họa: Bộ Y tế

 

Đã xác định được nguồn lây nhiễm của nam nhân viên kiểm toán nhiễm Covid-19 ở TP.HCM

Đã xác định được nguồn lây nhiễm của nam nhân viên kiểm toán nhiễm Covid-19 ở TP.HCM

Sau khi ghi nhận 2 ca dương tính với Covid-19 trên địa bàn TP.HCM, HCDC đã khẩn trương xác định nguồn lây nhiễm và tiến hành gấp rút khoanh vùng, cách ly y tế để đảm bảo dịch bệnh không lây lan.

Xem thêm
Từ khóa:   Covid-19 SARS-CoV-2 ca dương tính mới

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Sao quốc tế 1 giờ 25 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Dinh dưỡng 2 giờ 55 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 40 phút trước
Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại