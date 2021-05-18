Nam nhân viên công ty kiểm toán ở TP.HCM dương tính lần 2

Tin y tế 18/05/2021 14:03

Kết quả xét nghiệm khẳng định cho biết nam nhân viên của một công ty kiểm toán tại quận 3, TP.HCM đã dương tính với COVID-19. Người này sinh sống tại phường Hiệp Bình Phước, TP.Thủ Đức.

Theo thông tin từ báo Công an TP.HCM, trường hợp mới ghi nhận là anh N.Q.N. (35 tuổi, nhân viên kiểm toán Công ty Deloitte, trụ sở tại quận 3). Anh N. bị sốt, ho, đau họng nên đi khám tại Bệnh viện Vinmec Central Park, tại đây bác sĩ đã lấy mẫu xét nghiệm, cho kết quả anh N. dương tính với COVID-19. HCDC đã tiếp tục lấy mẫu và gửi BV Bệnh Nhiệt đới thực hiện xét nghiệm khẳng định. Kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2. Qua phân tích, kết quả xét nghiệm cho thấy nhiều khả năng trường hợp này mới nhiễm bệnh. 

COVID-19 1
Công ty kiểm toán trên địa bàn quận 3 đang được phong tỏa tạm thời - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị

Ngay sau khi được báo tin về trường hợp dương tính này, ngành chức năng TP.Thủ Đức, P.Hiệp Bình Phước đã kích hoạt quy trình phòng chống dịch bệnh COVID-19. Theo đó, cơ quan chức năng tạm thời thiết lập hàng rào, khoanh vùng chung cư Sunview Town (quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, TP.Thủ Đức), riêng những người dân sống ở block A1 của chung cư (nơi anh N. và gia đình ở) sẽ được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.

COVID-19 2
Chung cư Sunview Town - Ảnh: Công an TP.HCM

Trong sáng nay, ông Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM  và lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM đã có mặt tại chung cư để kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống dịch, khoanh vùng, cách ly, khử khuẩn khu vực. Được biết, gia đình anh N. có 5 người, vợ anh làm cho một công ty trong khu công nghệ cao TP.HCM.

Qua khai báo ban đầu của anh N., 1 tháng qua anh không rời khỏi TP.HCM, nhưng có tiếp xúc với một người là chuyên gia Ấn Độ, hiện anh chưa nhớ hết mình đã đi những đâu, tiếp xúc với ai thời gian qua.

Hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương tổ chức truy vết, khoanh vùng cách ly những nơi, người anh N. từng đến và tiếp xúc.

Nóng: Trưa 18/5, Việt Nam ghi nhận 86 ca dương tính Covid-19 mới

Nóng: Trưa 18/5, Việt Nam ghi nhận 86 ca dương tính Covid-19 mới

Trưa 18/5, Việt Nam có thêm 86 ca mắc COVID-19, trong đó 1 ca nhập cảnh đã cách ly ngay; 85 ca còn lại ghi nhận trong nước đều tại khu vực đã cách ly, phong toả, riêng Bắc Giang là 63 ca.

Xem thêm
Từ khóa:   COVID-19 ca dương tính mới dương tính ở TP.HCM

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Sao quốc tế 1 giờ 24 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Dinh dưỡng 2 giờ 54 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 9 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 39 phút trước
Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại