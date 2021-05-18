Nam nhân viên công ty kiểm toán ở TP.HCM dương tính lần 2

Kết quả xét nghiệm khẳng định cho biết nam nhân viên của một công ty kiểm toán tại quận 3, TP.HCM đã dương tính với COVID-19. Người này sinh sống tại phường Hiệp Bình Phước, TP.Thủ Đức.

Theo thông tin từ báo Công an TP.HCM, trường hợp mới ghi nhận là anh N.Q.N. (35 tuổi, nhân viên kiểm toán Công ty Deloitte, trụ sở tại quận 3). Anh N. bị sốt, ho, đau họng nên đi khám tại Bệnh viện Vinmec Central Park, tại đây bác sĩ đã lấy mẫu xét nghiệm, cho kết quả anh N. dương tính với COVID-19. HCDC đã tiếp tục lấy mẫu và gửi BV Bệnh Nhiệt đới thực hiện xét nghiệm khẳng định. Kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2. Qua phân tích, kết quả xét nghiệm cho thấy nhiều khả năng trường hợp này mới nhiễm bệnh.

Công ty kiểm toán trên địa bàn quận 3 đang được phong tỏa tạm thời - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị

Ngay sau khi được báo tin về trường hợp dương tính này, ngành chức năng TP.Thủ Đức, P.Hiệp Bình Phước đã kích hoạt quy trình phòng chống dịch bệnh COVID-19. Theo đó, cơ quan chức năng tạm thời thiết lập hàng rào, khoanh vùng chung cư Sunview Town (quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, TP.Thủ Đức), riêng những người dân sống ở block A1 của chung cư (nơi anh N. và gia đình ở) sẽ được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.

Chung cư Sunview Town - Ảnh: Công an TP.HCM

Trong sáng nay, ông Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM và lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM đã có mặt tại chung cư để kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống dịch, khoanh vùng, cách ly, khử khuẩn khu vực. Được biết, gia đình anh N. có 5 người, vợ anh làm cho một công ty trong khu công nghệ cao TP.HCM.

Qua khai báo ban đầu của anh N., 1 tháng qua anh không rời khỏi TP.HCM, nhưng có tiếp xúc với một người là chuyên gia Ấn Độ, hiện anh chưa nhớ hết mình đã đi những đâu, tiếp xúc với ai thời gian qua.

Hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương tổ chức truy vết, khoanh vùng cách ly những nơi, người anh N. từng đến và tiếp xúc.

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