Đà Nẵng: Một nữ nhân viên bán hàng điện máy nhiễm Covid-19 chưa rõ nguồn lây

Tin y tế 15/05/2021 20:48

Chiều nay, Đà Nẵng ghi nhận 7 ca dương tính với COVID-19 mới, trong đó có một bệnh nhân nữ là nhân viên bán hàng điện máy chưa rõ nguồn lây.

Theo thông tin từ Doanh nghiệp Tiếp thị, chiều 15/5, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 Đà Nẵng cho biết, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận thêm 7 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân 3870 là chị V.T.L.V (SN 1986), trú đường Phó Đức Chính, quận Sơn Trà, Đà Nẵng. Bệnh nhân là nhân viên bán hàng điện máy Bách Phú Đạt địa chỉ 786 Ngô Quyền, phường An Hải Bắc, Sơn Trà.

Ngày 14/5, BN đến TTYT Sơn Trà để khám bệnh, tại đây bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm dịch hầu họng gửi đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng. Kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Đây là ca bệnh chưa rõ nguồn lây. Hiện, bệnh nhân được cách ly tập trung tại Trạm y tế Mân Thái, quận Sơn Trà.

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Ảnh minh họa: Bộ Y tế

Thông tin về 6 ca nhiễm còn lại:

-Bệnh nhân 3873 là anh V.N.Q (SN 1990), trú tổ 74, Phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng. Bệnh nhân là nhân viên Tổng đài chăm sóc khách hàng công ty Trường Minh (KCN Đà Nẵng).

Trường hợp này là F1 của đồng nghiệp N.T.N (BN 3545).

-Bệnh nhân 3874 là ông N.H.P (SN 1963), trú đường Bùi Lâm, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng. Bệnh nhân mất sức lao động không tự chủ vệ sinh cá nhân, bị bệnh tiểu đường, tai biến mạch máu não, mỡ máu.

Đây là trường hợp F1 trong khu cách ly tiếp xúc với con gái F0 N.T.P.L (BN 3600).

-Bệnh nhân 3876 là em H.K.N (SN 2014), trú đường Lê Hữu Trác, phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng. Bệnh nhân sống cùng bố làm nghề nghiệp lái xe VN Post, mẹ là công nhân may tại đường Đinh Liệt.

-Bệnh nhân là học sinh trường Nguyễn Thái Học (cùng lớp, là bạn thân của bệnh nhân N.N.M.K - BN 3774).

-Bệnh nhân 3877 là chị H.P.A (SN 1997), trú đường Lê Đình Diên, thôn Cẩm Nam, Hòa Châu, Hòa Vang, Đà Nẵng. Bệnh nhân là nhân viên Công ty CP Dịch vụ Trường Minh (KCN An Đồn).

Đây là trường hợp F1 của các ca bệnh tại KCN An Đồn nên được cách ly tập trung để lấy mẫu xét nghiệm.

-Bệnh nhân 3878 là chị T.T.A (SN 1997), trú đường Sương Nguyệt Ánh, An Hải Bắc, Sơn Trà. Bệnh nhân là nhân viên tổng đài công ty Trường Minh (KCN An Đồn).

-Bệnh nhân 3880 là anh H.L.C.L (SN 1995), trú đường Lê Hữu Trác, phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng. Bệnh nhân là nghề chạy ô tô Grab.

Từ 30/4 đến nay, có cháu H.K.N (BN 3876) đường Lê Hữu Trác, phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, thường xuyên được ba mẹ gửi sang nhà bệnh nhân chơi. Bệnh nhân và gia đình có tiếp xúc với cháu hằng ngày.

Ngày 14/5, bệnh nhân được Trung tâm Y tế quận Sơn Trà lấy mẫu xét nghiệm theo diện rộng. Kết quả xét nghiệm bằng phương pháp Realtime RT-PCR của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng ngày 15/5 cho kết quả dương tính với SARS-Cov-2.

Trong sáng nay (15/5), Đà Nẵng cũng vừa ghi nhận 1 ca mắc Covid-19 là Giám đốc Sở Tư pháp của thành phố. Bệnh nhân này là F1 của chồng (BN 3086) và chị ruột (BN 3085). Đây là trường hợp đã được chủ động cách ly từ sớm và trước khi được xác định mắc Covid-19 thì đã có 3 lần xét nghiệm âm tính với SARS-Cov-2 nên không có khả năng lây nhiễm ra cộng đồng.

Điện Biên: 2 cô giáo trường Phổ thông Dân tộc nội trú dương tính với Covid-19, một người đang mang thai ở tháng thứ 8

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Trưa ngày 15/5, UBND tỉnh Điện Biên cho biết, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận thêm 2 ca dương tính mới với Covid-19. Cả 2 đều là giáo viên và là F1 của nữ kế toán Trường phổ thông Dân tộc bán trú tiểu học Tân Phong, trong đó có một người đang mang thai tháng thứ 8.

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