Điện Biên: 2 cô giáo trường Phổ thông Dân tộc nội trú dương tính với Covid-19, một người đang mang thai ở tháng thứ 8

Tin y tế 15/05/2021 14:11

Trưa ngày 15/5, UBND tỉnh Điện Biên cho biết, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận thêm 2 ca dương tính mới với Covid-19. Cả 2 đều là giáo viên và là F1 của nữ kế toán Trường phổ thông Dân tộc bán trú tiểu học Tân Phong, trong đó có một người đang mang thai tháng thứ 8.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, trưa ngày 15/5, ông Vừ A Bằng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên cho biết, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận thêm 2 ca dương tính mới với SARS-CoV-2, đều là giáo viên và là F1 của nữ kế toán Trường phổ thông Dân tộc bán trú tiểu học Tân Phong. Một người đang mang thai tháng thứ 8.

Cả hai bệnh nhân đều là nữ, ở xã Si Pa Phìn, là giáo viên đang công tác ở Trường Phổ thông Dân tộc bán trú tiểu học Tân Phong (xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ), trong đó cô giáo V. ở bản Nậm Chim 1, còn cô giáo K., ở bản Tân Lập.

Trước đó cả 2 bệnh nhân đều có tiền sử tiếp xúc với bệnh nhân 3758 (là kế toán của trường Phổ thông Dân tộc bán trú tiểu học Tân Phong). Đến ngày 13/5 cả 2 có biểu hiện so, sốt, đau họng.

Sau khi lấy mẫu xét nghiệm, khoảng 24 giờ ngày 14/5 kết quả cho thấy cả hai bệnh nhân đều dương tính với Covid-19.

Covid-19 1
Ảnh minh họa: Bộ Y tế

Được biết, trong 2 bệnh nhân dương tính mới, một người đang mang thai ở tháng thứ 8, dự kiến sinh 24/6/2021. Hiện toàn bộ xã Si Pa Phìn đã được khoanh vùng cách ly.

Ngay trong ngày 14/5 Sở Y tế đã cử ngay 1 đội phản ứng nhanh của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh vào huyện Nậm Pồ hỗ trợ công tác phòng chống dịch.

Tổ chức điều tra, xác minh lịch trình, những người tiếp xúc gần. Kết quả bước đầu xác định 250 trường hợp F1, 864 trường hợp F2.

Hiện 2 ca dương tính đã được chuyển về Bệnh viện Dã chiến tỉnh Điện Biên điều trị.

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