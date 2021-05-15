Nóng: Trưa 15/5, Việt Nam ghi nhận 18 ca mắc COVID-19 mới

Tin y tế 15/05/2021 12:33

Trưa ngày 15/5, Bộ Y tế cho biết có thêm 18 ca mắc COVID-19, trong đó 2 ca nhập cảnh đã cách ly ngay, 16 ca ghi nhận trong nước đều trong khu vực cách ly, riêng Bắc Giang là 9 ca.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, trưa ngày 15/5 Bộ Y tế cho biết có thêm 18 ca mắc COVID-19, trong đó 2 ca nhập cảnh đã cách ly ngay,16 ca ghi nhận trong nước đều trong khu vực cách ly, riêng Bắc Giang là 9 ca.

Thông tin chi tiết các ca mắc mới:

02 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh

-CA BỆNH BN3850 cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Bệnh nhân nam, 31 tuổi, là công dân Việt Nam, địa chỉ tại Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Ngày 13/5/2021, bệnh nhân từ Malaysia nhập cảnh Bà Rịa - Vũng Tàu trên tàu PVT NEPTUNE và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Kết quả xét nghiệm ngày 14/5/2021 dương tính với SAR-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

-CA BỆNH BN3853 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Thành phố Đà Nẵng: Bệnh nhân nữ, 56 tuổi, địa chỉ tại huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. Ngày 23/4/2021, bệnh nhân từ Nhật Bản nhập cảnh Sân bay Đà Nẵng trên chuyến bay VJ3613 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Thành phố Đà Nẵng. Kết quả xét nghiệm ngày 13/5/2021 dương tính với SAR-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

16 ca mắc ghi nhận trong nước

- CA BỆNH BN3837 ghi nhận tại tỉnh Điện Biên: Bệnh nhân nữ, 36 tuổi, địa chỉ tại huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên; là F1 của BN3758, đã được cách ly từ trước.

- CA BỆNH BN3838 ghi nhận tại tỉnh Điện Biên: Bệnh nhân nữ, 33 tuổi, địa chỉ tại huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên; là F1 của BN3758, đã được cách ly từ trước.

Kết quả xét nghiệm ngày 14/5/2021 các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Điện Biên Phủ.

- CA BỆNH BN3839 ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: Bệnh nhân nữ, 89 tuổi, địa chỉ tại huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh; là F1 của BN3521, đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 13/5/2021 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

- CA BỆNH BN3840 ghi nhận tại tỉnh Hà Nam: Bệnh nhân nữ, 29 tuổi, địa chỉ tại huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Ngày 29/04/2021, bệnh nhân từ Đà Nẵng di chuyển đến Sân bay Nội bài trên chuyến bay VN160. Bệnh nhân đã chủ động khai báo y tế và cách ly tập trung tại tỉnh Hà Nam. Kết quả xét nghiệm ngày 14/5/2021 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

- CA BỆNH BN3841-BN3849 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang: liên quan đến ổ dịch KCN Vân Trung và KCN Quang Châu, đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 14/5/2021 các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Bắc Giang.

- CA BỆNH BN3851 ghi nhận tại tỉnh Hưng Yên: Bệnh nhân nữ, 14 tuổi, địa chỉ tại thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên; là F1 của BN3754, đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 14/5/2021 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

- CA BỆNH BN3852 ghi nhận tại Thành phố Hà Nội: Bệnh nhân nam, 42 tuổi, địa chỉ tại quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội; là F1 của BN3797, đã được cách ly từ trước.

- CA BỆNH BN3854 ghi nhận tại Thành phố Hà Nội: Bệnh nhân nam, 61 tuổi, địa chỉ tại huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội; là F1 của BN3389, đã được cách ly từ trước.

Kết quả xét nghiệm ngày 14-15/5/2021 các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bắc Thăng Long.

 

COVID-19 1
Ảnh minh họa: Bộ Y tế

 

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Từ khóa:   COVID-19 SARS-CoV-2 ca dương tính mới

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