Nóng: Trưa 15/5, Việt Nam ghi nhận 18 ca mắc COVID-19 mới

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, trưa ngày 15/5 Bộ Y tế cho biết có thêm 18 ca mắc COVID-19, trong đó 2 ca nhập cảnh đã cách ly ngay,16 ca ghi nhận trong nước đều trong khu vực cách ly, riêng Bắc Giang là 9 ca.

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