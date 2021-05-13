Sốt cao trên đường đi làm từ thiện, ông Đoàn Ngọc Hải được chuyển lên tuyến cách ly sau khi test nhanh Covid-19

Sau khi xuất hiện các triệu chứng như sốt cao, suy nhược cơ thể, ông Đoàn Ngọc Hải được tiến hành kiểm tra ngay lập tức, qua test nhanh cho kết quả âm tính với virus SARS-Cov-2.

Theo thông tin từ báo Lao Động, trưa ngày 13/5, trên đường đi làm từ thiện, ông Đoàn Ngọc Hải xuất hiện các triệu chứng suy nhược cơ thể, sốt cao, đau đầu nên đã nhanh chóng được chuyển đến Trung tâm Y tế thị xã Mường Lay (Điện Biên) để kiểm tra, chăm sóc. Qua test nhanh cho kết quả âm tính với virus SARS-Cov-2. Đến 16h cùng ngày ông Hải được đưa về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên để kiểm tra lại và tiến hành cách ly, theo dõi.

Ông Đoàn Ngọc Hải tại Trung tâm Y tế thị xã Mường Lay (Điện Biên) trưa 13/5 - Ảnh: Trung tâm Y tế thị xã Mường Lay

Trước đó, báo Gia đình và Xã hội cho biết, khi đang trong quá trình đi thiện nguyện tại huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên, ông Đoàn Ngọc Hải bất ngờ đổ bệnh, nói nghi mình mắc COVID-19 và đăng bài trên Facebook nhờ sự hỗ trợ. Sau đó, lãnh đạo UBND tỉnh Điện Biên đã chỉ đạo lực lượng chức năng địa phương đưa ông Hải về khám sàng lọc tại địa điểm gần nhất là Trung tâm Y tế thị xã Mường Lay.

Lãnh đạo của huyện Nậm Pồ cũng cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin về sức khỏe của ông Đoàn Ngọc Hải, huyện đã cử người từ Nậm Pồ ra Mường Lay để hỗ trợ và nhận hàng từ thiện của ông Đoàn Ngọc Hải tặng cho trẻ em của huyện.

Xe từ thiện của ông Đoàn Ngọc Hải - Ảnh: Gia đình và Xã hội

Lực lượng chức năng cũng đã tiến hành phun khử trùng và phong tỏa chiếc xe cùng số sữa mà ông Đoàn Ngọc Hải dự kiến đưa đi từ thiện ở Nậm Pồ.

Hiện tại, sức khỏe của những người tiếp xúc với ông Đoàn Ngọc Hải vẫn tốt, chưa có biểu hiện gì về ho, sốt. Tuy nhiên, tất cả đều nghiêm túc khai báo y tế, tuân thủ chặt chẽ quy định trong phòng chống dịch.

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