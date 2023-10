Theo thông tin từ báo Hà Nội Mới, chiều 13/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, vừa phát hiện thêm 3 trường hợp dương tính với Covid-19 mới, đều liên quan tới Bệnh viện K - cơ sở Tân Triều và đã được cách ly tập trung.

Ảnh minh họa: Bộ Y tế

Cụ thể, trường hợp thứ nhất là bệnh nhân L.V.H (nam, sinh năm 1946, địa chỉ tại thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa). Ông H là F1 của ca bệnh 3.411. Ông là bệnh nhân điều trị tại Khoa Ngoại gan - mật - tụy (Bệnh viện K - cơ sở Tân Triều) từ ngày 5/5 đến 7/5. Đến sáng 8/5, ông được chuyển đi cách ly tập trung tại Khu cách ly Thành An (huyện Thanh Trì, Hà Nội). Tại đây, ngày 10/5, ông ở cùng phòng với ca bệnh 3.411, xét nghiệm lần 1 do CDC Hà Nội thực hiện cho kết quả, ông H âm tính với vi rút SARS-CoV-2. Đến ngày 12/5, ông H có sốt 38,5 độ C kèm ho nhiều. Ông được xét nghiệm lần 2 ngày 12/5 và kết quả dương tính với vi rút SARS-CoV-2 ngày 13/5.