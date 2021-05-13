Chiều ngày 13/5, CDC Hà Nội ghi nhận 3 ca nhiễm Covid-19 mới, có liên quan đến Bệnh viện K - cơ sở Tân Triều và đã được cách ly tập trung.

Theo thông tin từ báo Hà Nội Mới, chiều 13/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, vừa phát hiện thêm 3 trường hợp dương tính với Covid-19 mới, đều liên quan tới Bệnh viện K - cơ sở Tân Triều và đã được cách ly tập trung. Ảnh minh họa: Bộ Y tế Cụ thể, trường hợp thứ nhất là bệnh nhân L.V.H (nam, sinh năm 1946, địa chỉ tại thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa). Ông H là F1 của ca bệnh 3.411. Ông là bệnh nhân điều trị tại Khoa Ngoại gan - mật - tụy (Bệnh viện K - cơ sở Tân Triều) từ ngày 5/5 đến 7/5. Đến sáng 8/5, ông được chuyển đi cách ly tập trung tại Khu cách ly Thành An (huyện Thanh Trì, Hà Nội). Tại đây, ngày 10/5, ông ở cùng phòng với ca bệnh 3.411, xét nghiệm lần 1 do CDC Hà Nội thực hiện cho kết quả, ông H âm tính với vi rút SARS-CoV-2. Đến ngày 12/5, ông H có sốt 38,5 độ C kèm ho nhiều. Ông được xét nghiệm lần 2 ngày 12/5 và kết quả dương tính với vi rút SARS-CoV-2 ngày 13/5.

Trường hợp dương tính thứ hai là bệnh nhân V.T.Đ (nam, sinh năm 1972, địa chỉ ở huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình). Ông Đ là người nhà chăm bệnh tại Khoa Nội 2 (phòng 778), Bệnh viện K - cơ sở Tân Triều. Ngày 6/5, ông Đ đưa người nhà đến điều trị định kỳ. Ngày 7/5, ông được làm xét nghiệm sàng lọc vi rút SARS-CoV-2 cho kết quả âm tính. Sau đó, ông được chuyển vào khu cách ly Trường Cao đẳng Nghề Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm. Ngày 13/5, ông được Trung tâm Y tế quận Nam Từ Liêm lấy mẫu lần 2 và cho kết quả dương tính với vi rút SARS-CoV-2. Trường hợp thứ ba là bệnh nhân B.T.N (nữ, sinh năm 1962, địa chỉ ở huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên). Bà N là người nhà chăm bệnh tại Khoa Nội 2 (phòng 786). Ngày 5/5, bà N đưa người nhà đến điều trị định kỳ. Hai ngày sau, bà được làm xét nghiệm sàng lọc âm tính. Bà được chuyển vào khu cách ly Trường Cao đẳng Nghề Tây Mỗ (quận Nam Từ Liêm). Ngày 13/5, bà được Trung tâm Y tế quận Nam Từ Liêm lấy mẫu lần 2 do có triệu chứng và kết quả dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

Theo Sở Y tế Hà Nội, từ ngày 29/4 đến nay, Hà Nội ghi nhận 65 ca mắc trong cộng đồng liên quan đến 8 chùm ca bệnh, trong đó có 6 chùm ca bệnh liên quan 33 ca F0 cơ bản đã được kiểm soát. Trong số này, chùm ca bệnh tại Bệnh viện K - cơ sở Tân Triều có 9 ca phát hiện ngoài bệnh viện, cơ quan chức năng đã rà soát điều tra truy vết kỹ các trường hợp F1, F2 và tiếp tục rà soát để không bỏ sót ca bệnh.

Nóng: Chiều 13/5, Việt Nam ghi nhận 31 ca nhiễm Covid-19 Chiều ngày 13/5, Bộ Y tế thông báo có thêm 31 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 19 ca ghi nhận trong nước tại khu vực đã được cách ly, phong toả.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ha-noi-3-truong-hop-duong-tinh-covid-19-moi-co-lien-quan-den-o-dich-benh-vien-k-co-so-tan-trieu-405064.html