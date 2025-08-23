Dự đám cưới người quen, vừa nhìn mặt chú rể, cô gái lao vào tát tới tấp, khi biết sự thật cả hội trường bất ngờ

Tâm sự 23/08/2025 19:20

Khách khứa nghe xong câu chuyện của Phương thì càng hò reo “Đánh đáng lắm!”, “Đánh nữa đi cô gái”, “Đánh cho chừa loại đàn ông lừa tình thiên hạ”… Nhưng Phương thấy vậy đã là đủ rồi, cô đi thẳng ra khỏi bữa tiệc.

Năm 25 tuổi, Phương trở thành bà mẹ đơn thân. Khi cô mang thai, tên đàn ông tệ bạc kia đã biệt tăm chối từ trách nhiệm. Gã ta biến mất tăm, sạch sẽ tới mức như chưa từng tồn tại trong cuộc đời của cô. Lúc ấy còn quá trẻ, Phương cứ vô tư yêu, dại khờ tin tưởng, cuối cùng lại nhận ra những lời gã nói chỉ toàn là lừa bịp.

Không thể tìm được cha của đứa trẻ trong bụng, Phương đành chấp nhận nuôi con một mình, vì cô không thể bỏ đi máu mủ ruột rà. Chuyện gì rồi cũng qua, thấm thoát con gái của Phương đã tròn 3 tuổi. Cuối tuần vừa rồi, Phương nhận lời cùng bạn đi đám cưới của một người quen của cô ấy. Phương không biết cô dâu là ai, vì bạn năn nỉ đi cùng mãi nên cô mới đồng ý.

 

Đến khi bước vào bữa tiệc cưới, thấy chú rể đang nắm tay cô dâu đầy cảm xúc trên sân khấu, Phương sững người không tin vào mắt mình. Đúng là anh ta rồi còn gì, kẻ mang đến khổ đau tận cùng cho cô cách đây 4 năm. Sau khi ngỡ ngàng thì Phương tự cười mà nghĩ đúng là cũng gặp lại rồi. Lúc đi tìm anh ta khắp nơi chẳng tăm tích, giờ thì lại vô tình mà đụng mặt.

Dù trong lòng như lửa nóng nhưng Phương vẫn nhẫn nhịn đợi cô dâu chú rể đi tới bàn mình để chúc mừng. Khi anh ta đã đến ngay trước mặt cô, rõ ràng tới mức buốt tim gan, Phương đứng bật dậy. Chú rể chưa kịp phản ứng gì khi thấy người xưa thì đã bị Phương tát tới tấp choáng váng. Phương thấy trên má anh ta đỏ ửng những dấu tay mà còn chưa hả hê.

Dự đám cưới người quen, vừa nhìn mặt chú rể, cô gái lao vào tát tới tấp, khi biết sự thật cả hội trường bất ngờ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thấy mọi người trong hội trường tiệc cưới xôn xao, Phương cười rồi kể lại toàn bộ câu chuyện khổ đau của mình 4 năm trước, về người đàn ông quất ngựa truy phong là chú rể hôm nay. Sau đó cô còn nói với anh ta: “Anh phẫn nộ cái gì, chỉ có mấy cái tát thì ăn thua gì với nỗi đau ngày trước anh gây ra. Tôi chỉ muốn tát vài cái cho hả dạ thôi, chứ cũng chẳng thèm cướp chú rể đâu. Giờ thì mong anh sống tốt với vợ đi, đừng làm phiền đến mẹ con tôi”.

Khách khứa nghe xong câu chuyện của Phương thì càng hò reo “Đánh đáng lắm!”, “Đánh nữa đi cô gái”, “Đánh cho chừa loại đàn ông lừa tình thiên hạ”… Nhưng Phương thấy vậy đã là đủ rồi, cô đi thẳng ra khỏi bữa tiệc.

Dù sao thì Phương cũng không dám phá nát ngày đám cưới của người cũ. Bởi cô dâu kia chẳng có tội gì, người có lỗi với mẹ con Phương là anh ta. Nhưng vì lúc gặp lại quá bất ngờ, không kiểm soát được cảm xúc nên cô cứ đánh cho bớt tức mà thôi.

Sau này cô nghe bạn kể lại cô dâu vẫn không hủy đám cưới hôm đó, hai người họ vẫn sống với nhau. Phương cũng chẳng có ý kiến gì về quyết định của cô dâu. Cô nghĩ phụ nữ mà, tự làm thì tự chịu, đã chọn thì phải chịu, mong rằng người phụ nữ đó sẽ may mắn hơn cô.

Bị hớp hồn bởi cô hàng xóm, tôi vượt quá giới hạn với cô ta để rồi méo mặt ngay khi lớp áo đầu trút xuống

Bị hớp hồn bởi cô hàng xóm, tôi vượt quá giới hạn với cô ta để rồi méo mặt ngay khi lớp áo đầu trút xuống

Ám ảnh với người con gái ấy nên tôi không dám mở lòng với ai. Cho đến khi tôi gặp được Ly. Cô ấy là hàng xóm mới chuyển đến căn hộ kế bên. Ly rất xinh, ăn nói nhẹ nhàng, lại có khuôn mặt thanh tú ưa nhìn.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Mức độ nguy hiểm của bão số 5 được so sánh với bão Yagi: Gió mạnh, đang di chuyển rất nhanh

Mức độ nguy hiểm của bão số 5 được so sánh với bão Yagi: Gió mạnh, đang di chuyển rất nhanh

Đời sống 34 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 24/8/2025, Thần Tài lẫn quý nhân chiếu mệnh, 3 con giáp sẽ hưởng lộc trời ban, sự nghiệp 'cất cánh', may mắn ngập tràn

Sau ngày mai, Chủ Nhật 24/8/2025, Thần Tài lẫn quý nhân chiếu mệnh, 3 con giáp sẽ hưởng lộc trời ban, sự nghiệp 'cất cánh', may mắn ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 24/8/2025, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 24/8/2025, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Tin khẩn: Cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 4 do bão số 5, miền Trung mưa lớn trên 700mm

Tin khẩn: Cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 4 do bão số 5, miền Trung mưa lớn trên 700mm

Đời sống 2 giờ 44 phút trước
Dự đám cưới người quen, vừa nhìn mặt chú rể, cô gái lao vào tát tới tấp, khi biết sự thật cả hội trường bất ngờ

Dự đám cưới người quen, vừa nhìn mặt chú rể, cô gái lao vào tát tới tấp, khi biết sự thật cả hội trường bất ngờ

Tâm sự 2 giờ 45 phút trước
Hai bé trai 9 tuổi bị sóng cuốn ở biển: Một em tử vong, một mất tích

Hai bé trai 9 tuổi bị sóng cuốn ở biển: Một em tử vong, một mất tích

Đời sống 2 giờ 56 phút trước
Cạy cửa xe giải cứu thai phụ trong xe bán tải bị lật ngửa dưới sông

Cạy cửa xe giải cứu thai phụ trong xe bán tải bị lật ngửa dưới sông

Đời sống 3 giờ 3 phút trước
Chấp nhận lấy người đáng tuổi chú để trừ nợ 600 triệu, ai ngờ đêm tân hôn cô dâu chết sững với màn ‘lộ mặt’

Chấp nhận lấy người đáng tuổi chú để trừ nợ 600 triệu, ai ngờ đêm tân hôn cô dâu chết sững với màn ‘lộ mặt’

Tâm sự 3 giờ 5 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 24/8/2025, Thần Tài lẫn quý nhân chiếu mệnh, 3 con giáp nhận được lương thưởng hậu hĩnh, tiền bạc dư dả, tình yêu 'gõ cửa' liên hồi

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 24/8/2025, Thần Tài lẫn quý nhân chiếu mệnh, 3 con giáp nhận được lương thưởng hậu hĩnh, tiền bạc dư dả, tình yêu 'gõ cửa' liên hồi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 20 phút trước
Vừa ly hôn, vợ cũ sinh đứa con giống mình như đúc, tôi tìm đến nhận con thì biết được bí mật động trời

Vừa ly hôn, vợ cũ sinh đứa con giống mình như đúc, tôi tìm đến nhận con thì biết được bí mật động trời

Tâm sự 3 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Khoảnh khắc kinh hoàng, máy bay bất ngờ phát nổ, bốc cháy dữ dội và rơi xuống chỉ ít phút sau khi cất cánh

Khoảnh khắc kinh hoàng, máy bay bất ngờ phát nổ, bốc cháy dữ dội và rơi xuống chỉ ít phút sau khi cất cánh

Người vợ sát hại chồng ở Phú Thọ bị khởi tố: Lời khai nhẫn tâm cùng giọt nước mắt muộn màng của người vợ

Người vợ sát hại chồng ở Phú Thọ bị khởi tố: Lời khai nhẫn tâm cùng giọt nước mắt muộn màng của người vợ

Tử vi Chủ Nhật 24/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ lộc lá đầy tay, tiền vào như nước, Mão - Thân tiền mất tật mang, sự nghiệp lao dốc bất ngờ

Tử vi Chủ Nhật 24/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ lộc lá đầy tay, tiền vào như nước, Mão - Thân tiền mất tật mang, sự nghiệp lao dốc bất ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chấp nhận lấy người đáng tuổi chú để trừ nợ 600 triệu, ai ngờ đêm tân hôn cô dâu chết sững với màn ‘lộ mặt’

Chấp nhận lấy người đáng tuổi chú để trừ nợ 600 triệu, ai ngờ đêm tân hôn cô dâu chết sững với màn ‘lộ mặt’

Vừa ly hôn, vợ cũ sinh đứa con giống mình như đúc, tôi tìm đến nhận con thì biết được bí mật động trời

Vừa ly hôn, vợ cũ sinh đứa con giống mình như đúc, tôi tìm đến nhận con thì biết được bí mật động trời

Gái ế U30 bị ép đi xem mắt, nhưng vừa thấy đối tượng mai mối thì đỏ mặt ‘đứng hình’

Gái ế U30 bị ép đi xem mắt, nhưng vừa thấy đối tượng mai mối thì đỏ mặt ‘đứng hình’

Bị nhân tình của chồng mỉa mai xấu xí, vợ cười khinh và màn đáp trả sau đó khiến ả khóc thét

Bị nhân tình của chồng mỉa mai xấu xí, vợ cười khinh và màn đáp trả sau đó khiến ả khóc thét

Đau lòng nhìn người yêu đi lấy chồng, 5 năm sau tôi cay đắng biết em làm một điều khủng khiếp

Đau lòng nhìn người yêu đi lấy chồng, 5 năm sau tôi cay đắng biết em làm một điều khủng khiếp

Cả nhà sốc khi ông nội để lại hết tài sản cho cháu gái, sự thật động trời hé lộ trong tờ giấy xét nghiệm ADN

Cả nhà sốc khi ông nội để lại hết tài sản cho cháu gái, sự thật động trời hé lộ trong tờ giấy xét nghiệm ADN