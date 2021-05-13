Hà Nội: 2 F1 của vợ chồng nhiễm Covid-19 ở Central Point có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2

Tin y tế 13/05/2021 08:49

2 trường hợp F1 của ca bệnh tại chung cư Central Point (Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội) có kết quả dương tính với Covid-19.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, sáng nay CDC Hà Nội vừa có thông báo kết quả xét nghiệm 2 F1 của ca bệnh ở Central Point là dương tính.

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Ảnh minh họa: Bộ Y tế

Cụ thể, trường hợp bệnh nhân 1 là nam, tên P.T.Đ, sinh năm 1979, địa chỉ tại số 1603, chung cư Hồ Gươm, Hà Đông. Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân 3.634. Ngày 12/5/2021, bệnh nhân được TTYT Thanh Trì lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính SARS-CoV-2 do CDC Hà Nội thực hiện.

Trường hợp 2 là nam, tên Đ.K.T, sinh năm 1981, là nhân viên kinh doanh bất động sản, địa chỉ tại CT7 chung cư Booyoung, Mộ Lao, Hà Đông. Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân 3.633. Ngày 11/5/2021 bệnh nhân có tham dự buổi giới dự án mới tại KĐT Hồng Hà Eco City, Tứ Hiệp Thanh Trì có bệnh nhân 3.633 cùng tham dự. Ngày 12/5/2021 bệnh nhân được TTYT Hà Đông lấy mẫu, kết quả dương tính SARS-CoV-2. Ngày 11/5/2021, bệnh nhân có tham dự buổi giới dự án mới tại KĐT Hồng Hà Eco City, Tứ Hiệp Thanh Trì có bệnh nhân 3.634 cùng tham dự.

Hiện tại Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 Hà Nội vẫn đang tiếp tục truy vết và khoanh vùng đối tượng nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh. 

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