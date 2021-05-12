Một nữ nhân viên y tế đã bị ngất khi đi lấy mẫu bệnh phẩm tại xã Mão Điền, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh. Nhiều người xót xa trước những khó khăn mà các y bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch Covid-19.

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh một nữ nhân viên y tế ở Bắc Ninh đã bị ngất khi đi lấy mẫu bệnh phẩm tại xã Mão Điền, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Đây được xem là "ổ dịch" khi đã ghi nhận hơn 100 ca dương tính cho đến thời điểm này. Nữ nhân viên y tế với tấm áo ướt đẫm, ngất lịm vì mất nước và mệt mỏi - Ảnh: Tuổi Trẻ Sự việc xảy ra hôm 10/5 khiến nhiều người không khỏi xót xa khi chứng kiến sự vất vả của những y bác sĩ nơi đây.

Tình trạng mất nước, sốc nhiệt xảy ra thường xuyên với các y bác sĩ, tuy nhiên ngất xỉu như nữ nhân viên này là hiếm gặp. Có lẽ cô đã trải qua những ngày làm việc hết sức mệt mỏi và áp lực nên mới khiến cho cả thể chất và tinh thần suy sụp - Ảnh: Dân Trí Giữa thời tiết nắng nóng, oi ả, bộ đồ bảo hộ bỗng trở thành 'lò xông hơi' di động khiến cho những chiến binh áo trắng mất nước, mất sức - Ảnh: Dân Trí Chia sẻ trên báo Tuổi Trẻ, bác sĩ Nguyễn Thế Sơn - Trưởng Trạm Y tế xã Mão Điền cho biết, nữ nhân viên kể trên là cán bộ của Bệnh viện Lao và bệnh phổi Bắc Ninh, là 1 trong hơn 100 cán bộ y tế của 4 huyện, thị xã khác được tăng cường về lấy mẫu tại Mão Điền từ ngày 6/5: "Các cán bộ y tế đi lấy mẫu tại khu vực nhà văn hóa của thôn, hôm ấy nắng nóng và mọi người mặc bộ trang phục bảo hộ trong thời gian dài dẫn đến tình trạng sốc nhiệt. Khi mọi người đưa chị nữ nhân viên nói trên về Trạm Y tế xã để cấp cứu, mồ hôi nhiều đến mức ướt hết quần áo, như người mới ở dưới nước lên". Chị N.T.H., một cán bộ Trung tâm Y tế huyện Thuận Thành chia sẻ, cứ được lệnh là lên đường bất kể giờ giấc, có khi là sáng sớm hôm trước và đến đêm mới được về, cũng có khi nửa đêm và đến chiều hôm sau. Khi làm hết ca người đã mệt lả chẳng muốn ăn gì, lúc đó có chỗ "ngả lưng" là có thể nằm ngủ được ngon lành.

Tần suất làm việc cao khiến nhiều y bác sĩ mất sức, mất nước, thậm chí là ngất xỉu như trường hợp nữ nhân viên kể trên - Ảnh: Tuổi Trẻ Mặc dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, vất vả nhưng những "thiên thần áo blouse trắng" vẫn hiên ngang và nỗ lực hết mình. Nhờ có họ, tình hình Mão Điền đã yên dần, số mắc mới ghi nhận đang giảm từ tối 11/5. Trong giai đoạn "dầu sôi lửa bỏng", cả nước đang "căng mình" chống dịch, mỗi người dân hãy cùng đồng lòng để chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

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