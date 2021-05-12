Nữ nhân viên y tế mồ hôi ướt đẫm áo, ngất xỉu khi đang lấy mẫu bệnh phẩm ở 'ổ dịch' Bắc Ninh

Tin y tế 12/05/2021 17:07

Một nữ nhân viên y tế đã bị ngất khi đi lấy mẫu bệnh phẩm tại xã Mão Điền, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh. Nhiều người xót xa trước những khó khăn mà các y bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch Covid-19.

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh một nữ nhân viên y tế ở Bắc Ninh đã bị ngất khi đi lấy mẫu bệnh phẩm tại xã Mão Điền, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Đây được xem là "ổ dịch" khi đã ghi nhận hơn 100 ca dương tính cho đến thời điểm này.

Covid-19 4
Nữ nhân viên y tế với tấm áo ướt đẫm, ngất lịm vì mất nước và mệt mỏi - Ảnh: Tuổi Trẻ

Sự việc xảy ra hôm 10/5 khiến nhiều người không khỏi xót xa khi chứng kiến sự vất vả của những y bác sĩ nơi đây.

Covid-19 3
Tình trạng mất nước, sốc nhiệt xảy ra thường xuyên với các y bác sĩ, tuy nhiên ngất xỉu như nữ nhân viên này là hiếm gặp. Có lẽ cô đã trải qua những ngày làm việc hết sức mệt mỏi và áp lực nên mới khiến cho cả thể chất và tinh thần suy sụp - Ảnh: Dân Trí
Covid-19 2
Giữa thời tiết nắng nóng, oi ả, bộ đồ bảo hộ bỗng trở thành 'lò xông hơi' di động khiến cho những chiến binh áo trắng mất nước, mất sức - Ảnh: Dân Trí

Chia sẻ trên báo Tuổi Trẻ, bác sĩ Nguyễn Thế Sơn - Trưởng Trạm Y tế xã Mão Điền cho biết, nữ nhân viên kể trên là cán bộ của Bệnh viện Lao và bệnh phổi Bắc Ninh, là 1 trong hơn 100 cán bộ y tế của 4 huyện, thị xã khác được tăng cường về lấy mẫu tại Mão Điền từ ngày 6/5: "Các cán bộ y tế đi lấy mẫu tại khu vực nhà văn hóa của thôn, hôm ấy nắng nóng và mọi người mặc bộ trang phục bảo hộ trong thời gian dài dẫn đến tình trạng sốc nhiệt. Khi mọi người đưa chị nữ nhân viên nói trên về Trạm Y tế xã để cấp cứu, mồ hôi nhiều đến mức ướt hết quần áo, như người mới ở dưới nước lên". 

Chị N.T.H., một cán bộ Trung tâm Y tế huyện Thuận Thành chia sẻ, cứ được lệnh là lên đường bất kể giờ giấc, có khi là sáng sớm hôm trước và đến đêm mới được về, cũng có khi nửa đêm và đến chiều hôm sau. Khi làm hết ca người đã mệt lả chẳng muốn ăn gì, lúc đó có chỗ "ngả lưng" là có thể nằm ngủ được ngon lành. 

Covid-19 1
Tần suất làm việc cao khiến nhiều y bác sĩ mất sức, mất nước, thậm chí là ngất xỉu như trường hợp nữ nhân viên kể trên - Ảnh: Tuổi Trẻ

Mặc dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, vất vả nhưng những "thiên thần áo blouse trắng" vẫn hiên ngang và nỗ lực hết mình. Nhờ có họ, tình hình Mão Điền đã yên dần, số mắc mới ghi nhận đang giảm từ tối 11/5.

Trong giai đoạn "dầu sôi lửa bỏng", cả nước đang "căng mình" chống dịch, mỗi người dân hãy cùng đồng lòng để chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

Bắc Ninh: Cách ly KTX với gần 1.200 công nhân sau khi ghi nhận 2 trường hợp nhiễm Covid-19

Bắc Ninh: Cách ly KTX với gần 1.200 công nhân sau khi ghi nhận 2 trường hợp nhiễm Covid-19

Sau khi phát hiện có 2 ca dương tính với Covid-19 ở công ty Canon (huyện Quế Võ), ban lãnh đạo đã tiến hành cách ly khu KTX với 1.200 công nhân để phòng dịch.

Xem thêm
Từ khóa:   Covid-19 nhân viên y tế tuyến đầu chống dịch

TIN MỚI NHẤT

ƠN TRÊN BÁO HỶ, 3 con giáp vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong tuần từ 12 đến 18/10/2026

ƠN TRÊN BÁO HỶ, 3 con giáp vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong tuần từ 12 đến 18/10/2026

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Sao quốc tế 2 giờ 27 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước
Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Dinh dưỡng 3 giờ 57 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 12 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại