Bắc Ninh: Cách ly KTX với gần 1.200 công nhân sau khi ghi nhận 2 trường hợp nhiễm Covid-19

Tin y tế 12/05/2021 15:14

Sau khi phát hiện có 2 ca dương tính với Covid-19 ở công ty Canon (huyện Quế Võ), ban lãnh đạo đã tiến hành cách ly khu KTX với 1.200 công nhân để phòng dịch.

Theo thông tin từ Vnexpress, sáng 12/5, ông Nguyễn Văn Hoằng, chủ tịch UBND xã Nam Sơn (huyện Quế Võ), cho biết việc cách ly ký túc xá công nhân diễn ra vào tối qua. Trước đó, tại công ty Canon có 2 trường hợp nghi nhiễm Covid-19 chưa được Bộ Y tế công bố. 

Ông Hoằng cho biết: "Trước mắt chúng tôi cách ly những người tiếp xúc gần, phục vụ truy vết, còn cách ly đến bao lâu tùy theo diễn biến của dịch". 

Ngay trong đêm 11/5, hàng chục nhân viên y tế đã đến ký túc xá Công ty Canon lấy mẫu xét nghiệm. Các công nhân trong khu vực này được yêu cầu không ra ngoài. Chính quyền địa phương cũng phối hợp với doanh nghiệp hỗ trợ hậu cần cho ký túc xá.

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Khu vực KTX của công ty Canon bị phong tỏa vào tối qua - Ảnh: Vnexpress

Cũng trong ngày hôm qua 11/5, tỉnh Bắc Ninh ghi nhận hai trường hợp dương tính liên quan đến Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam (SEV) ở huyện Yên Phong. Cụ thể, một công nhân 27 tuổi, cư trú ở thôn Nghĩa Xá, xã Nghĩa Đạo (huyện Thuận Thành), có chồng nấu ăn tại xã Mão Điền (ổ dịch ở huyện Thuận Thành). Từ ngày 29/4, công nhân này không tới Công ty nên ít có yếu tố tiếp xúc với nhân lực của nhà máy. Công nhân còn lại là trú ở khu Ninh Chấp, phường Thái Học, thành phố Chí Linh (tỉnh Hải Dương), có tới nhà bố mẹ đẻ tại xã Mão Điền vào các ngày 1 đến 2/5; ngày 10/5 ghi nhận kết quả dương tính. Từ ngày 26/4, bệnh nhân tạm nghỉ nên không tiếp xúc với nhân lực nhà máy.

Cơ quan chức năng xác định được 49 F1 và 1.160 F2. Đến sáng 12/5, kết quả test nhanh của 1.160 công nhân F2 cho kết quả âm tính.

Nóng: Trưa 12/5, Việt Nam ghi nhận 22 ca dương tính Covid-19

Nóng: Trưa 12/5, Việt Nam ghi nhận 22 ca dương tính Covid-19

Trưa ngày 12/5 của Bộ Y tế cho biết có thêm 22 ca mắc Covid-19, trong đó 3 ca nhập cảnh đã cách ly ngay, 19 ca trong nước đều là các ca tại khu cách ly, khu được phong tỏa, riêng Bắc Giang ghi nhận 9 ca.

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Từ khóa:   Covid-19 phong tỏa tạm thời cách ly y tế

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