Trưa nay, ngày 12/5, CDC Hà Nội vừa thông tin trường hợp dương tính mới với Covid-19 tại Bệnh viện Thanh Nhàn.

Theo thông tin từ báo Kinh tế Đô thị, trưa nay, CDC Hà Nội vừa thông tin về 1 trường hợp dương tính với Covid-19 mới.

Cụ thể, bệnh nhân là B.T.M., sinh năm 1965, quê ở Đục Khê, Hương Sơn, Mỹ Đức, là nhân viên vệ sinh khu T9, bệnh viện Thanh Nhàn.

Ảnh minh họa: Bộ Y tế

Kết quả điều tra dịch tễ cho thấy, từ tháng 2 đến nay, bệnh nhân chỉ làm việc và chủ yếu sinh hoạt tại khu T9, bệnh viện Thanh Nhàn, trong khoảng ngày 7-9/5/21, tầng 9 bệnh viện Thanh Nhàn có tiếp nhận và điều trị 11 bệnh nhân Covid-19 từ bệnh viện K3 chuyển sang. Bệnh nhân B.T.M. làm việc vệ sinh và khử khuẩn trong khu vực có 11 bệnh nhân dương tính tại thời điểm đó.

Hiện ca bệnh này đã được chuyển đến bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung để cách ly, điều trị. Ngành chức năng đang tiếp tục điều tra, truy vết những người tiếp xúc để khoanh vùng, cách ly và xử lý dịch tễ.

500 người bệnh và người nhà ở bệnh viện K di chuyển đến khu cách ly tập trung để phòng dịch Covid-19 Gần 500 người bệnh và người nhà ở bệnh viện K đã di chuyển tới khu cách ly tập trung để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

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