Đà Nẵng ghi nhận 34 ca nghi nhiễm Covid-19, phong tỏa khẩn cấp cả KCN An Đồn

Sáng ngày 12/5, Sở Y tế TP.Đà Nẵng ghi nhận ghi nhận thêm 34 ca nghi nhiễm liên quan ca nghi Covid-19 ở Khu công nghiệp An Đồn.

Theo thông tin từ báo Lao Động, 34 ca nghi nhiễm có liên quan đến nữ nhân viên trực tổng đài làm việc tại khu công nghiệp An Đồn. Đây là ca ngành y tế Đà Nẵng chưa tìm ra nguồn lây, chưa tìm được điểm liên quan đến các chuỗi lây nhiễm trước đó ở vũ trường New Phương Đông và Thẩm mỹ viện quốc tế AMIDA.

Ảnh minh họa: Bộ Y tế

Trước đó, trong tối ngày 11/5, các F1 của ca nghi nhiễm này đã cách ly và được lấy mẫu xét nghiệm. Đến sáng nay 12/5, 34 F1 kết quả dương tính, trong đó riêng quận Sơn Trà có 19 mẫu xét nghiệm dương tính Covid-19. Ngoài ra, còn các ca nghi nhiễm ở các quận, huyện khác.

Ngay trong đêm 11/5, khu công nghiệp An Đồn, quận Sơn Trà bị phong tỏa. Đây là khu công nghiệp quy mô nhỏ, nằm ở nơi đông dân cư, hoạt động từ năm 1993. Nhân viên y tế quận được huy động đến lấy mẫu xét nghiệm công nhân đang làm việc phía trong khu công nghiệp, số lượng hơn 1.000 người. Hơn 200 người dân sinh sống, buôn bán trước khu công nghiệp cũng được lấy mẫu xét nghiệm.

Tính đến chiều 11/5, Đà Nẵng ghi nhận 59 ca COVID-19 trong cộng đồng. Trong đó có 2 ca liên quan ổ dịch khách sạn Phú An, 41 ca liên quan ổ dịch Thẩm Mỹ viện AMIDA, 16 ca liên quan ổ dịch bar new Phương Đông. Hiện tại, vẫn còn 1 ca mắc COVID-19 mà ngành Y tế vẫn chưa xác định được nguồn lây. Riêng trong 11/5, Đà Nẵng có thêm 7 ca mắc mới COVID-19 trong đó, có 4 bệnh nhân là F1 đã được cách ly tập trung khi lấy mẫu xét nghiệm (F1 của các bệnh nhân liên quan đến Thẩm mỹ viện Amida), 1 bệnh nhân làm việc ở KCN An Đồn, tư vấn viên công ty Trường Minh.

Đà Nẵng: 1 nữ cảnh sát chữa cháy nghi nhiễm Covid-19 Người phụ nữ 35 tuổi là cảnh sát chữa cháy, trú tại đường Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Bình, quận Hải Châu, Đà Nẵng, làm việc tại Hội An, nghi nhiễm Covid-19.

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