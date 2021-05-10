Thí sinh nhiễm COVID-19 có thể sẽ được đặc cách xét tốt nghiệp THPT

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, hiện đã có một số học sinh lớp 12 dương tính. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết đối với thí sinh là bệnh nhân mắc COVID-19 phải điều trị, không thể dự thi thì căn cứ theo quy chế hiện hành, các em sẽ được đặc cách xét tốt nghiệp Trung học Phổ thông.
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Theo thông tin của báo Tuổi Trẻ, ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo) cho biết đã giải đáp những thắc mắc của học sinh và phụ huynh liên quan đến vấn đề giải pháp của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong trường hợp thí sinh không thể dự thi do mắc COVID-19 vào thời điểm thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông sắp tới.
Ông Trinh cho biết: "Đối với thí sinh là bệnh nhân mắc COVID-19 phải điều trị, không thể dự thi thì căn cứ theo Quy chế hiện hành, các em sẽ được đặc cách xét tốt nghiệp Trung học Phổ thông. Trường hợp này cũng giống với các trường hợp đặc biệt khác như: tai nạn, ốm đau, ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh và các tình huống bất thường khác, không thể tham dự được kỳ thi, thí sinh sẽ được đặc cách xét tốt nghiệp. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tính đến kịch bản sẽ tổ chức kỳ thi đối với các địa phương an toàn (không bị giãn cách xã hội). Tại các điểm thi, khu vực thi sẽ bố trí phòng thi cho thí sinh diện F1, F2, F3. Thí sinh là F1 sẽ được trang bị quần áo bảo hộ, phòng thi riêng. Thí sinh là F2, F3 cũng sẽ có giải pháp phù hợp và được lực lượng y tế hỗ trợ để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Trường hợp cần thiết, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ phối hợp với các địa phương để tổ chức thêm đợt thi. Để thực hiện phương án này, hiện Bộ đã chủ động xây dựng ngân hàng câu hỏi đảm bảo về số lượng, chất lượng để xây dựng đề thi đáp ứng yêu cầu tổ chức thi nhiều đợt".
Về công tác ra đề thi năm nay, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng cũng cho biết, các nội dung kiến thức được tinh giản do tác động của dịch COVID-19 sẽ không được đưa vào đề thi năm nay. Đề thi sẽ gồm phần lớn các câu hỏi ở mức độ cơ bản, đồng thời cũng có số lượng hợp lý các câu hỏi khó để phân hóa kết quả thi của thí sinh (nhất là đối với vùng điểm cao như điểm 9, điểm 10). Để thí sinh thuận lợi khi làm bài, câu hỏi trong đề thi được sắp xếp từ dễ đến khó. Các nhà trường nên bám sát đề thi tham khảo để làm cơ sở hướng dẫn học sinh ôn tập. Với cấu trúc đề thi tham khảo đã công bố, kết quả thi của kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông không những được sử dụng để xét công nhận tốt nghiệp, đánh giá chất lượng giáo dục của các địa phương mà còn phân hóa tốt kết quả thi của các nhóm thí sinh, giúp đánh giá đúng chất lượng học tập của các em và làm cơ sở để phần lớn các trường đại học sử dụng trong tuyển sinh.
Hiện tại nhiều địa phương đang đẩy nhanh tiến độ thi học kỳ và chuyển sang hình thức học online để đảm bảo an toàn. Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2021 dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 6-9/7.