Nóng: Trưa ngày 10/5, Việt Nam ghi nhận 32 ca dương tính COVID-19

Tin y tế 10/05/2021 12:22

Trưa nay, Bộ Y tế vừa công bố ghi nhận thêm 32 ca dương tính với COVID-19. Trong đó có 31 ca lây nhiễm cộng đồng.

Theo thông tin từ Bộ Y tế, trưa ngày 10/5, Việt Nam vừa ghi nhận thêm 32 ca dương tính với COVID-19. Trong đó có 1 ca được cách ly ngay khi nhập cảnh và 31 ca lây nhiễm cộng đồng.

COVID-19 1
Ảnh minh họa: Kinh tế Đô thị

Cụ thể: 

-31 ca trong nước gồm 21 ca ghi nhận tại Hà Nội trong đó có 12 ca tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh có số thứ tự từ 3413 đến 3424 gồm 1 nhân viện y tế, 8 bệnh nhân và 3 người chăm bệnh.

-Bắc Giang 7, được đánh số từ 3435 đến 3442. Kết quả xét nghiệm ngày 9-5 các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang.

-Hoà Bình 1 ca, là bệnh nhân số 3433.

-Đà Nẵng 1 ca là BN3443 ghi nhận tại TP.Đà Nẵng: Bệnh nhân nam, 35 tuổi, địa chỉ tại quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng; là F1 của BN3222. Kết quả xét nghiệm ngày 9-5 dương tính với SAR-CoV-2.

-Hải Dương 1 ca là BN3444 ghi nhận tại tỉnh Hải Dương: Bệnh nhân nam, 25 tuổi, địa chỉ tại thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương; là F1 của BN3182. Kết quả xét nghiệm ngày 9-5 dương tính với SAR-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tỉnh Hải Dương.

 Thông tin về lịch trình của các bệnh nhân này sẽ được Bộ Y tế liên tục cập nhật.

Hà Nội: Cháu bé 1 tuổi dương tính với COVID-19

Hà Nội: Cháu bé 1 tuổi dương tính với COVID-19

Trưa ngày 10/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội đã thông báo về lịch trình của ca dương tính COVID-19 mới. Bệnh nhân là bé 1 tuổi trên địa bàn quận Hai Bà Trưng.

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