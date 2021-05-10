Cảnh báo nguy hiểm: Nhiều F0 ở ổ dịch công ty Shin Young di chuyển nhiều nơi bằng phương tiện công cộng

Liên quan đến nhiều ca dương tính COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, cơ quan chức năng cho biết ổ dịch ở công ty Shin Young nguy hiểm, kiểm soát rất khó khăn do mật độ công nhân lớn, nhiều F0 di chuyển bằng phương tiện công cộng, tốc độ lây lan nhanh.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, sáng 10/5, ông Lê Tuấn Phú, chánh văn phòng UBND tỉnh Bắc Giang, cho biết trên địa bàn tỉnh đang có 2 ổ dịch với 37 ca mắc COVID-19. Theo ông Phú, ổ dịch tại công ty TNHH Shin Young Việt Nam (ở KCN Vân Trung, huyện Việt Yên) được đánh giá là nguy hiểm khi đã phát hiện 32 ca mắc COVID-19.

Trước đó, vào ngày 8/5, tại công ty Shin Young phát hiện 1 công nhân nhà ở Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn có chồng là F1 do đi thăm người thân từ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở 2 (Đông Anh, Hà Nội) về. Ngay sau khi lấy mẫu xét nghiệm và khẳng định dương tính, tỉnh đã chỉ đạo điều tra truy vết các trường hợp tiếp xúc gần, cách ly và lấy mẫu xét nghiệm, tạm thời đóng cửa toàn bộ công ty, tiến hành khử khuẩn. Đến nay, qua xét nghiệm đã phát hiện 32 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 đều là những công nhân làm cùng phân xưởng và hầu hết đã được cách ly ngay sau khi có ca F0. Đồng thời rà soát được 1.357 người tiếp xúc gần trong đó có 512 trường hợp F1. Cơ quan chức năng tỉnh Bắc Giang khảo sát, kiểm tra các công ty trong khu công nghiệp Shin Young - Ảnh: Tuổi Trẻ Trao đổi với phóng viên báo Tuổi Trẻ, ông Phú cho biết: "Bước đầu Ban Chỉ đạo tỉnh đã thiết lập vùng cách ly y tế 9 thôn, tổ dân phố và giãn cách xã hội 6 xã, phường, thị trấn và 3 tổ dân phố thuộc 5 huyện, thành phố. Đã đưa các ca F0 vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh để điều trị".

Trong sáng ngày 9/5, lãnh đạo tỉnh đã đi kiểm tra, họp với các công ty trong khu công nghiệp để chấn chỉnh công tác phòng chống dịch, sẵn sàng cho kịch bản ứng phó dịch lây sang các công ty khác. Qua đó cơ quan chức năng tỉnh Bắc Giang khẳng định: "Ổ dịch tại công ty Shin Young rất nguy hiểm, kiểm soát rất khó khăn do xảy ra tại khu công nghiệp nơi có mật độ công nhân tập trung lớn, di chuyển rộng, nhiều F0 đã di chuyển bằng phương tiện công cộng, tốc độ lây lan nhanh. Vài ngày tới có khả năng sẽ có thêm các ca dương tính trong số các F1 đã cách ly, cũng có thể có ca dương tính ngoài số đã cách ly do vô tình đi cùng xe khách với bệnh nhân F0". Hiện tại, tỉnh Bắc Giang đã yêu cầu ngành y tế, các huyện, thành phố thần tốc điều tra, truy vết tất cả các trường hợp liên quan đến các trường hợp F0, yêu cầu điều tra đến F3, những nơi có điều kiện điều tra đến F4, đồng thời đã kích hoạt Bệnh viện dã chiến của tỉnh (tại Bệnh viện Nội tiết tỉnh) sẵn sàng tình huống có thể điều trị cho 300 bệnh nhân nhiễm COVID-19. Tại các địa phương chuẩn bị sẵn sàng hai hoặc 3 khu cách ly tập trung với công suất 600-1.000 người mỗi khu.

Đà Nẵng: Cách ly 260 công nhân viên KCN An Đồn vì có 1 ca nhiễm COVID-19 Sau khi có thông tin ghi nhận 1 ca dương tính với Covid-19 là nhân viên tại chi nhánh Công ty Monstar – Lab Việt Nam trong KCN An Đồn - Đà Nẵng, trung tâm Y tế quận Sơn Trà đã tiến hành cách ly y tế đối với 260 công nhân viên của công ty.

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