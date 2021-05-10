Nóng: Hà Nội phát hiện thêm 8 ca nghi nhiễm COVID-19

Sáng nay ngày 10/5, Hà Nội ghi nhận thêm 8 ca nghi nhiễm Covid-19. Trong đó có 6 ca lây nhiễm cộng đồng.
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Theo thông tin từ Vnexpress, Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội sáng 10/5 ghi nhận thêm 2 ca nghi nhiễm Covid-19 tại Bệnh viện K, 6 ca nghi nhiễm lây trong cộng đồng tại huyện Gia Lâm và quận Hai Bà Trưng.
Cụ thể, 2 người nhà bệnh nhân tại khoa Gan Mật Tụy, Bệnh viện K, gồm: Người đàn ông sinh năm 1961, ở Vĩnh Phúc và người đàn ông sinh năm 1949 ở Hải Dương. 5 người nghi nhiễm tiếp xúc gần với bệnh nhân 3255 tại Quy Bắc, Gia Lâm. Một bé trai 1 tuổi sinh sống tại phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng là F1 liên quan tới ổ dịch Bắc Ninh.
Cũng trong sáng nay, UBND TP.Hà Nội đã thông báo phong tỏa, cách ly y tế tạm thời các xã tại huyện Gia Lâm và huyện Phúc Thọ trong vòng 21 ngày để phòng chống dịch bệnh. Tính đến thười điểm hiện tại, tổng số ca nhiễm cộng đồng từ ngày 27/4 là 411, ghi nhận ở 26 tỉnh thành.