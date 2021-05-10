Đà Nẵng: Cách ly 260 công nhân viên KCN An Đồn vì có 1 ca nhiễm COVID-19

Sau khi có thông tin ghi nhận 1 ca dương tính với Covid-19 là nhân viên tại chi nhánh Công ty Monstar – Lab Việt Nam trong KCN An Đồn - Đà Nẵng, trung tâm Y tế quận Sơn Trà đã tiến hành cách ly y tế đối với 260 công nhân viên của công ty.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, sáng nay ngày 10/5, Trung tâm Y tế quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng đã thực hiện cách ly cho hơn 260 người là nhân viên, công nhân làm việc tại Chi nhánh công ty Monstar – Lab Việt Nam - lô 35 đường số 4 KCN An Đồn, quận Sơn Trà do liên quan 1 ca Covid-19. Hiện những người này đang được cách ly tập trung tại 2 khách sạn trên địa bàn quận Sơn Trà và đã được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2.

Công nhân viên của công ty được đưa đi cách ly tập trung vào sáng nay - Ảnh: Người Lao Động

Trước đó vào tối ngày 9/5, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 TP.Đà Nẵng cho hay trên địa bàn ghi nhận 1 trường hợp nhiễm Covid-19 làm việc trong KCN An Đồn. Đó là trường hợp T.V.Đ. (sinh năm 1996, trú đường Lê Hiến Mai, quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) - là nhân viên Chi nhánh công ty Monstar – Lab Việt Nam, lô 35 đường số 4 KCN An Đồn.

Từ ngày 23 đến 29/4, bệnh nhân Đ. làm việc tại công ty và về nhà. Ngày 30/4, bệnh nhân này vào TP.HCM và đến ngày 4/5 thì trở về Đà Nẵng. Ngày 5/5, bệnh nhân đi làm tại công ty, buổi trưa ghé một quầy ở chợ An Hải Bắc lấy đồ ăn về phòng trọ tại đường An Hải 5, quận Sơn Trà, buổi chiều đi cafe tại quán Kim, đường Nguyễn Khuyến, quận Liên Chiểu.

Ngày 6/5, bệnh nhân đi làm tại công ty, tầm 20 giờ có ghé siêu thị Vinmart - đường Nguyễn Huy Tưởng, quận Liên Chiểu. Sau đó, bệnh nhân đến chơi nhà bạn ở đường Tôn Đức Thắng, quận Liên Chiểu.

Ngày 7/5, bệnh nhân đi làm tại Chi nhánh công ty Monstar – Lab Việt Nam, ăn sáng tại căng tin của công ty. Tối cùng ngày này, khi có thông tin chị dâu là L.T.D (nhân viên Thẩm mỹ viện Amida - sống cùng nhà với bệnh nhân tại số 62 đường Lê Hiến Mai mắc Covid-19) thì bệnh nhân được đưa đi cách ly tại Ký túc xá phía Tây thành phố. Đến ngày 8/5, bệnh nhân có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

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