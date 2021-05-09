Nóng: Tối ngày 9/5, Việt Nam ghi nhận 87 ca dương tính COVID-19

Tối ngày 9/5, Việt Nam có thêm 87 ca mắc Covid-19 mới. Trong đó có tới 77 ca lây nhiễm cộng đồng.

Tối 9/5, Bộ Y tế ghi nhận 87 ca dương tính COVID-19, trong đó 77 ca ghi nhận trong nước, 10 ca nhập cảnh được cách ly ngay. 87 ca mới được ghi nhận từ số 3246-3332, trong đó 77 ca trong nước gồm tại Bắc Giang (26), Bắc Ninh (15), Hà Nội (11), Hưng Yên (2), Hoà Bình (2), Đà Nẵng (17), Huế (2), Quảng Nam (1), Quảng Trị (1).

Ảnh minh họa: Bộ Y tế Cụ thể: 10 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh:

- CA BỆNH 3258 (BN3258) cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Hà Tĩnh: Bệnh nhân nam, 63 tuổi, công dân Việt Nam, có địa chỉ tại quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng. Ngày 07/5/2021, bệnh nhân từ nước ngoài nhập cảnh cửa khẩu Cầu Treo và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Hà Tĩnh. Kết quả xét nghiệm ngày 08/5/2021 dương tính với SAR-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.

- CA BỆNH 3265 (BN3265) cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Tiền Giang: Bệnh nhân nam, 33 tuổi, địa chỉ tại huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An.

- CA BỆNH 3266 (BN3266) cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Tiền Giang: Bệnh nhân nam, 33 tuổi, địa chỉ tại huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương.

Ngày 06/5/2021, các bệnh nhân trên từ Malaysia nhập cảnh Sân bay Cần Thơ trên chuyến bay QH9324 và QH9322 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Tiền Giang. Kết quả xét nghiệm ngày 08/5/2021 dương tính với SAR-CoV-2. Hiện các bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Long Định, Tiền Giang.

- CA BỆNH 3267 (BN3267) cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Vĩnh Long: Bệnh nhân nam, 47 tuổi, địa chỉ tại huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang.

- CA BỆNH 3269 (BN3269) cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Vĩnh Long: Bệnh nhân nam, 32 tuổi, địa chỉ tại huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu.

- CA BỆNH 3270 (BN3270) cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Vĩnh Long: Bệnh nhân nữ, 46 tuổi, địa chỉ tại huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp.

- CA BỆNH 3271 (BN3271) cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Vĩnh Long: Bệnh nhân nữ, 62 tuổi, địa chỉ tại huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp.

- CA BỆNH 3272 (BN3272) cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Vĩnh Long: Bệnh nhân nam, 55 tuổi, địa chỉ tại huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh.

Ngày 06/5/2021, các bệnh nhân trên từ Malaysia nhập cảnh Sân bay Cần Thơ trên chuyến bay QH9324 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Vĩnh Long. Kết quả xét nghiệm ngày 08/5/2021 dương tính với SAR-CoV-2. Hiện các bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Lao và bệnh Phổi, Vĩnh Long.

- CA BỆNH 3275 (BN3275) ghi nhận tại Thành phố Hà Nội: Bệnh nhân nữ, 26 tuổi, là công dân Việt Nam, địa chỉ tại Ân Thi, Hưng Yên. Bệnh nhân từ Dubai nhập cảnh Sân bay Nội Bài ngày 24/4/2021. Bệnh nhân được Viện kiểm định quốc gia Vắc xin và sinh phẩm y tế xét nghiệm lần 2 ngày 09/05, cho kết quả dương tính. Hiện bệnh nhân đang được chuyển cách ly điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

- CA BỆNH 3328 (BN3328) cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Quảng Trị: Bệnh nhân nữ, 32 tuổi, công dân Việt Nam, có địa chỉ tại quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Ngày 27/4/2021, bệnh nhân từ nước ngoài nhập cảnh cửa khẩu Lao Bảo và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Quảng Trị. Kết quả xét nghiệm ngày 09/5/2021 dương tính với SAR-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện các bệnh phổi tỉnh Quảng Trị.

77 ca ghi nhận trong nước:

- CA BỆNH 3246-3252, 3284, 3286-3287, 3289, 3296, 3314-3327 (BN3246-BN3252, BN3284, BN3286-BN3287, BN3289, BN3296, BN3314-BN3327) ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang: là F1 của BN3243. Kết quả xét nghiệm ngày 09/5/2021 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang.

- CA BỆNH 3253 (BN3253) ghi nhận tại Thành phố Hà Nội: Bệnh nhân nữ, 74 tuổi, địa chỉ tại huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội; là F1 BN3181 - bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh. Kết quả xét nghiệm ngày 09/5/2021 dương tính với SAR-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

- CA BỆNH 3254-3257 (BN3254-BN3257) ghi nhận tại Thành phố Hà Nội: là F1 của BN3200, BN3201. Kết quả xét nghiệm ngày 09/5/2021 dương tính với SAR-CoV-2. Hiện các bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bắc Thăng Long.

- CA BỆNH 3259 (BN3259) ghi nhận tại tỉnh Hưng Yên: Bệnh nhân nam, 10 tuổi, địa chỉ tại thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên; là F1 của BN3121, BN3063.

- CA BỆNH 3260 (BN3260) ghi nhận tại tỉnh Hưng Yên: Bệnh nhân nữ, 26 tuổi, địa chỉ tại thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên; có liên quan dịch tễ với BN3063 và BN3065.

Kết quả xét nghiệm ngày 08/5/2021 dương tính với SAR-CoV-2. Hiện các bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

- CA BỆNH 3261 (BN3261): 01 trường hợp ghi nhận tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện).

- CA BỆNH 3262 (BN3262) ghi nhận tại tỉnh Thừa Thiên Huế: Bệnh nhân nữ, 24 tuổi, địa chỉ tại huyện Phong Điền; có liên quan dịch tễ với thẩm mỹ viện quốc tế AMIDA đường 222, Phan Châu Chinh, Đà Nẵng.

- CA BỆNH 3268 (BN3268) ghi nhận tại tỉnh Thừa Thiên Huế: Bệnh nhân nữ, 24 tuổi, địa chỉ tại huyện Phú Lộc; làm việc tại thẩm mỹ viện quốc tế AMIDA đường 222, Phan Châu Chinh, Đà Nẵng.

Kết quả xét nghiệm ngày 09/5/2021 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế.

- CA BỆNH 3263 (BN3263) ghi nhận tại Thành phố Hà Nội: Bệnh nhân nữ, 35 tuổi, địa chỉ tại quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội; có liên quan dịch tễ đến Bệnh viện K cơ sở Tân Triều. Kết quả xét nghiệm ngày 09/5/2021 dương tính với SAR-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

- CA BỆNH 3264 (BN3264) ghi nhận tại Thành phố Hà Nội: Bệnh nhân nữ, 59 tuổi, địa chỉ tại huyện Phúc Thọ, thành phố Hà nội; là F1 của BN3181. Kết quả xét nghiệm ngày 09/5/2021 dương tính với SAR-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bắc Thăng Long.

- CA BỆNH 3273 (BN3273) ghi nhận tại tỉnh Hòa Bình: Bệnh nhân nam, 64 tuổi, địa chỉ tại thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình; là F1 của BN3147.

- CA BỆNH 3274 (BN3274) ghi nhận tại tỉnh Hòa Bình: Bệnh nhân nam, 33 tuổi, địa chỉ tại thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình; là F1 của BN3147.

Kết quả xét nghiệm ngày 09/5/2021 dương tính với SAR-CoV-2. Hiện các bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

- CA BỆNH 3276 (BN3276) ghi nhận tại tỉnh Quảng Nam: Bệnh nhân nữ, 26 tuổi, địa chỉ tại thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam; làm việc tại thẩm mỹ viện quốc tế AMIDA đường 222, Phan Châu Chinh, Đà Nẵng. Kết quả xét nghiệm ngày 09/5/2021 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Phòng khám Đa khoa khu công nghiệp Điện Nam, Điện Ngọc.

- CA BỆNH 3277-3283, 3285, 3288, 3290-3295 (BN3277-BN3283, BN3285, BN3288, BN3290-BN3295) ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh; đang tiếp tục điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 09/5/2021 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh.

- CA BỆNH 3329 (BN3329) ghi nhận tại tỉnh Quảng Trị: Bệnh nhân nữ, 23 tuổi, công dân Việt Nam, có địa chỉ tại huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị; làm việc tại thẩm mỹ viện quốc tế AMIDA đường 222, Phan Châu Chinh, Đà Nẵng. Kết quả xét nghiệm ngày 09/5/2021 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện các bệnh phổi tỉnh Quảng Trị.

- CA BỆNH 3297 (BN3297) ghi nhận tại Thành phố Đà Nẵng: Bệnh nhân nam, 38 tuổi, địa chỉ tại quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng; là F1 của BN3219

- CA BỆNH 3298 (BN3298) ghi nhận tại Thành phố Đà Nẵng: Bệnh nhân nam, 25 tuổi, địa chỉ tại quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, là F1 của BN3219.

- CA BỆNH 3299 (BN3299) ghi nhận tại Thành phố Đà Nẵng: Bệnh nhân nam, 58 tuổi, địa chỉ tại quận Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, là F1 của BN3086.

- CA BỆNH 3300 (BN3300) ghi nhận tại Thành phố Đà Nẵng: Bệnh nhân nữ, 23 tuổi, địa chỉ tại quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, là nhân viên Thẩm mỹ viện AMIDA, thành phố Đà Nẵng.

- CA BỆNH 3307 (BN3307) ghi nhận tại Thành phố Đà Nẵng: Bệnh nhân nữ, 31 tuổi, địa chỉ tại quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, nhân viên quán bar New Phương Đông, thành phố Đà Nẵng.

- CA BỆNH 3308 (BN3308) ghi nhận tại Thành phố Đà Nẵng: Bệnh nhân nữ, 40 tuổi, địa chỉ tại quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng, là F1 của BN3086.

- CA BỆNH 3301 (BN3301) ghi nhận tại Thành phố Đà Nẵng: Bệnh nhân nữ, 24 tuổi, địa chỉ tại quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

- CA BỆNH 3302 (BN3302) ghi nhận tại Thành phố Đà Nẵng: Bệnh nhân nữ, 21 tuổi, địa chỉ tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

- CA BỆNH 3303 (BN3303) ghi nhận tại Thành phố Đà Nẵng: Bệnh nhân nữ, 24 tuổi, địa chỉ tại quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

- CA BỆNH 3304 (BN3304) ghi nhận tại Thành phố Đà Nẵng: Bệnh nhân nữ, 24 tuổi, địa chỉ tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

- CA BỆNH 3305 (BN3305) ghi nhận tại Thành phố Đà Nẵng: Bệnh nhân nữ, 26 tuổi, địa chỉ tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

- CA BỆNH 3306 (BN3306) ghi nhận tại Thành phố Đà Nẵng: Bệnh nhân nữ, 24 tuổi, địa chỉ tại quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

- CA BỆNH 3309 (BN3309) ghi nhận tại Thành phố Đà Nẵng: Bệnh nhân nữ, 23 tuổi, địa chỉ tại quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

- CA BỆNH 3310 (BN3310) ghi nhận tại Thành phố Đà Nẵng: Bệnh nhân nữ, 25 tuổi, địa chỉ tại quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

- CA BỆNH 3311 (BN3311) ghi nhận tại Thành phố Đà Nẵng: Bệnh nhân nữ, 26 tuổi, địa chỉ tại quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

- CA BỆNH 3312 (BN3312) ghi nhận tại Thành phố Đà Nẵng: Bệnh nhân nữ, 27 tuổi, địa chỉ tại quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

- CA BỆNH 3313 (BN3313) ghi nhận tại Thành phố Đà Nẵng: Bệnh nhân nữ, 24 tuổi, địa chỉ tại quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

Các BN3301-3306, 3309-3313, có liên quan dịch tễ với ổ dịch tại Thẩm mỹ viện AMIDA, thành phố Đà Nẵng.

Kết quả xét nghiệm của BN3297-3313 ngày 08/5/2021 dương tính với SAR-CoV-2.

- CA BỆNH 3330 (BN3330) ghi nhận tại thành phố Hà Nội: Bệnh nhân nữ, 08 tuổi, địa chỉ tại huyện Thường Tín thành phố Hà Nội; là F1 của BN3108. Kết quả xét nghiệm ngày 09/5/2021 dương tính với SAR-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

- CA BỆNH 3331 (BN3331) ghi nhận tại thành phố Hà Nội: Bệnh nhân nữ, 46 tuổi, địa chỉ Kim Lỗ, Đông Anh; là F1 BN3022 - liên quan Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh. Kết quả xét nghiệm ngày 09/5/2021 dương tính với SAR-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đống Đa.

- CA BỆNH 3332 (BN3332) ghi nhận tại thành phố Hà Nội: Bệnh nhân nữ, 60 tuổi, địa chỉ tại Kim Thành, Hải Dương; là người nhà của bệnh nhân khoa Gan Mật Tụy, Bệnh viện K cơ sở Tân Triều. Kết quả xét nghiệm ngày 09/5/2021 dương tính với SAR-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh. Số người cách ly: Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 51.554, trong đó:

- Cách ly tập trung tại Bệnh viện: 876

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 24.464

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 26.214.

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