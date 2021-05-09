Hòa Bình: Ghi nhận 2 ca nhiễm COVID-19 là người bán cơm cho tài xế đường dài

Cụ thể, 2 trường hợp được Bộ Y tế xác định là ông N.T.H. (sinh năm 1957) và anh N.M.H. (sinh năm 1988), cả 2 cùng ngụ tổ 15, phường Đồng Tiến, TP.Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, chiều 9/5, ông Kiều Đình Vì, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Hòa Bình đã có báo cáo về 2 trường hợp mắc Covid-19 trên địa bàn.

Về lịch trình, bệnh nhân 3273 chỉ ở nhà bán hàng nhưng có tiếp xúc với nhiều lái xe đường dài (nghỉ chân ăn cơm) và hàng xóm (đến uống nước, trò chuyện).

2 ca bệnh này được xác định có tiếp xúc gần với ca bệnh 3147 (tỉnh Bắc Ninh) trong thời gian từ 11 giờ đến 13 giờ ngày 3/5, khi người này dừng chân ăn cơm tại quán cơm Ngọc Bích, ở Tổ 15, phường Đồng Tiến, TP Hòa Bình.

Còn bệnh nhân 3274, ngoài tiếp xúc với ca bệnh 3147 tại quán cơm Ngọc Bích, anh M.H. còn tiếp xúc nhiều lái xe đường dài ở các tỉnh và thành phố Sơn La, Hà Nội, Vĩnh Phúc....từng dừng chân ăn cơm tại quán. Trong ngày 3/5, anh M.H. có ra ngân hàng BIDV (Tổ 13, phường Đồng Tiến) và tiếp xúc khoảng 2-3 người (qua trích xuất camera). Do không rút được tiền nên sang Ngân hàng Agribank (cạnh ngân hàng trên) và tiếp xúc với nhân viên ngân hàng (không nhớ tên).

Bệnh nhân tiếp tục di chuyển xuống 2 chi nhánh Ngân hàng Agribank (Tổ 7, phường Đồng Tiến) và Chi nhánh sông Đà (Tổ 14, phường Hữu Nghị), có tiếp xúc với nhân viên ngân hàng (không nhớ tên).

Ngày 4 và 5/5, lúc 6 giờ 30 phút đến 7 giờ 30 phút đi chợ Nghĩa Phương mua thịt bò về làm hàng (tiếp xúc với chị H. bán thịt bò) sau đó về nhà bán hàng ăn.

Ngày 7/5, từ 16 giờ 30 phút đến 17 giờ, anh M.H. đón con tại Trường mầm non tư thục Hoa Linh (tiếp xúc với cô giáo), không đeo khẩu trang.

15 giờ 30 phút 8/5 khi hay tin bệnh nhân 3147 có dừng chân ăn cơm, ông T.H. và anh M.H. đã được đưa đi cách ly tập trung. 10 giờ 29 phút ngày 9/5, cả 2 người được xác định dương tính với COVID-19.

Ảnh minh họa: Bộ Y tế

Ngay khi ghi nhận 2 ca dương tính, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh tỉnh Hòa Bình đã chỉ đạo UBND TP.Hòa Bình, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP Hòa Bình nhanh chóng truy vết những người tiếp xúc gần, có liên quan để phòng chống dịch.

Tính đến 15 giờ ngày 9/5, CDC tỉnh Hòa Bình đã truy vết được 30 F1 liên quan tới 2 ca bệnh trên. Đồng thời, phong tỏa khu vực các hộ gia đình sống cạnh quán cơm; tiến hành phun khử khuẩn và thực hiện các biện phòng chống dịch theo quy định.