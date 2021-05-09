Vĩnh Phúc thêm 38 ca nghi nhiễm COVID-19, cách ly xã hội thị trấn Yên Lạc đến ngày 24/5

Tin y tế 09/05/2021 16:39

Tính đến 12h trưa ngày 9/5, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc ghi nhận 38 trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19. Nhằm ngăn chặn, phòng ngừa lây lan dịch COVID-19 trên địa bàn, UBND huyện Yên Lạc đã thực hiện cách ly xã hội toàn bộ thị trấn Yên Lạc kể từ 0h ngày 9/5 - 0h ngày 24/5/2021.

Theo thông tin từ Sức khỏe và Đời sống, Sở Y tế Vĩnh Phúc cho biết ngay sau khi có kết quả xét nghiệm của 38 ca nghi ngờ mắc COVID-19, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh báo cáo ngay với Sở Y tế và các đơn vị có liên quan. Chuyển trường hợp nghi ngờ đến Bệnh viện Dã chiến tỉnh Vĩnh Phúc. Mẫu bệnh phẩm xét nghiệm chuyển Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương để khẳng định.

Nhằm ngăn chặn, phòng ngừa lây lan dịch COVID-19 trên địa bàn, UBND huyện Yên Lạc đã ban hành quyết định thực hiện cách ly xã hội toàn bộ thị trấn Yên Lạc trong vòng 15 ngày, kể từ 0h ngày 9/5 đến 0h ngày 24/5/2021.

Quyết định cách ly xã hội được ban hành sau khi trên địa bàn thị trấn ghi nhận trường hợp dương tính với Covid-19 là nam thanh niên N.T.H, sinh năm 1991, trú tại khu 4 Đoài, do liên quan đến ổ dịch tại Trung tâm chăm sóc sức khỏe Hoa Sen, thành phố Vĩnh Yên và nhiều trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh.

COVID-19
Người dân ra vào khu vực phải khai báo y tế và đo thân nhiệt đầy đủ - Ảnh: Sức khỏe và Đời sống

Người dân trên địa bàn thị trấn được yêu cầu ở trong nhà, chỉ ra ngoài trong những trường hợp thật cần thiết. Thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách 2 m khi giao tiếp; không tập trung quá 2 người ngoài công sở, trường học, nơi công cộng; chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch trong khu vực cách ly theo quy định...

Tại các tuyến đường ra vào thị trấn, hàng rào sắt di động đã được dựng, lực lượng chức năng kiểm soát nghiêm người ra vào. Người dân thị trấn từ nơi khác trở về được tuyên truyền, nhắc nhở và yêu cầu không ra khỏi khu vực cách ly. Người và phương tiện không thuộc trường hợp được vào khu cách ly theo quy định được hướng dẫn di chuyển hướng khác.

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