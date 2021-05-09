TP.HCM: Truy tìm và cách ly ngay người liên quan đến lịch trình dày đặc của BN 3141 tại Nha Trang, Đà Lạt

Trưa nay, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM thông báo khẩn truy tìm người liên quan ca bệnh COVID-19 số 3141 từng đến 24 địa điểm tại Nha Trang, Đà Lạt và một chuyến bay từ Hà Nội đến Đà Lạt.

Báo Người Lao Động đưa tin, trưa ngày 9/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) phát thông báo mới nhất về việc truy tìm người liên quan đến lịch trình di chuyển của bệnh nhân 3141 tại Nha Trang, Đà Lạt.

Theo HCDC, những người liên quan ca bệnh nói trên từng tới 24 địa điểm, chuyến xe và chuyến bay từ Hà Nội tới Nha Trang, từ Đà Lạt đến Hà Nội. Những trường hợp có liên quan cần khai báo ngay với trung tâm y tế gần nhất để thực hiện các biện pháp cách ly phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Thông báo khẩn của HCDC - Ảnh: Người Lao Động

Theo thông báo trên, có 3 trường hợp cần cách ly tập trung, gồm chuyến bay VN1595 đến Cam Ranh (Nha Trang), xe limousine Khanh Phong từ Nha Trang đến Đà Lạt và chuyến bay VN1572 từ Đà Lạt đến Hà Nội.

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