Quảng Nam: Ghi nhận 1 ca nghi nhiễm COVID-19 có liên quan đến Đà Nẵng

Tin y tế 09/05/2021 10:24

Quảng Nam vừa ghi nhận thêm một ca nghi mắc COVID-19. Bệnh nhân là nhân viên thẩm mỹ viện quốc tế AMIDA (Đà Nẵng), trú tại thị xã Điện Bàn (Quảng Nam).

Báo Tiền Phong đưa tin, sáng nay ngày 9/5, ông Mai Văn Mười – Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam thông tin, địa bàn vừa ghi nhận thêm một trường hợp nghi nhiễm COVID-19.

Bệnh nhân là N.T.T.H. (26 tuổi, trú thôn Nhị Dinh 3, xã Điện Phước, Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam), là nhân viên thẩm mỹ viện quốc tế AMIDA (Đà Nẵng).

COVID-19 1
Ảnh minh họa: Liên hiệp Hợp tác xã Việt Nam

Theo thông tin dịch tễ được khai báo, từ ngày 20/4/2021 đến 29/4/2021, lúc 9 giờ 30 phút, H. từ nhà đến làm việc tại thẩm mỹ viện quốc tế AMIDA (số 222, Phan Châu Chinh, Đà Nẵng), đến 19 giờ 30 phút hết giờ làm việc về lại nhà. Buổi trưa nghỉ ngơi và ăn uống tại nơi làm việc.

Ngày 30/4/2021, khoảng 8h sáng đi chợ Vĩnh Điện mua thức ăn xong về nhà, có tiếp xúc với người trong nhà. Buổi tối có em chồng, em rể và cháu em gái đến chơi.

Ngày 1/5/2021, H ở nhà, tiếp xúc với người trong nhà. Khoảng 8 giờ sáng đi chơ Vĩnh Điện mua thức ăn tại hàng thịt cá trong chợ, sau đó 9h về nhà nấu ăn và ở nhà. Từ 20 giờ đến 21 giờ 30 có uống trà sữa cùng chồng tại quán Like dưới chợ Bình Long.

Ngày 2/5/2021, sáng khoảng 8 giờ 45 đổ xăng tại cây xăng Điện Phước, sau đó 9 giờ 30 phút đi làm tại thẩm mỹ quốc tế AMIDA, ăn trưa tại công ty, không ra ngoài ăn. Đến 20 giờ họp tại công ty. Sau đó 23 giờ chạy từ công ty về lại nhà. Ngày 3/5/2021, vào 8 giờ sáng cùng chồng chạy xe ra ngân hàng MSB tại đường Tiểu La, Đà Nẵng. Tại đây, có tiếp xúc với nhân viên tại quầy tiếp đón. Sau đó về Vĩnh Điện, đi chợ và về nhà, trên đường về ghé có mua nước mía tại quán ở xã Điện Phước.

Khoảng từ 8 giờ đến 9 giờ ngày 4/5/2021, H có đi chợ Vĩnh Điện khi đi có mang khẩu trang. Sau đó về nhà nấu ăn và ở nhà tiếp xúc với người trong nhà.

Khoảng 8 giờ đến 8 giờ 30 phút ngày 5 - 6/5/2021, đi chợ Bình Long, xã Điện Phước, sau đó về nhà nấu ăn.

Ngày 7/5/2021 BN tự cách ly tại nhà, khai báo y tế tại trạm y tế Điện Phước, sáng sớm ngày 8/5/2021 thì đi cách ly tập trung tại ký túc xá đại học Phan Châu Trinh.

Hiện tại, bệnh nhân đã được đưa đến phòng khám đa khoa khu công nghiệp Điện Nam, Điện Ngọc để điều trị.

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