TP.HCM: Phong tỏa quán ăn trong khu ẩm thực Hồ Thị Kỷ vì có liên quan đến ca tái dương tính mới phát hiện

Tin y tế 07/05/2021 14:02

Trưa nay 7/5, TP.HCM vừa cho phong tỏa quán bún Thái trong khu ẩm thực Hồ Thị Kỷ vì có liên quan đến 1 ca tái dương tính Covid-19 mới được phát hiện.

Theo thông tin từ Zing, trưa nay TP.HCM đã cho phong tỏa quán bún Thái nằm trong khu vực Hồ Thị Kỷ vì có liên quan đến ca tái dương tính mới được phát hiện. 

Cụ thể, bà Nguyễn Thị Lâm Tuyền, Chủ tịch UBND phường 1 (quận 10), cho biết ngành y tế vừa tiến hành phong tỏa cửa hàng, đồng thời khoanh vùng khu ẩm thực này. Qua quá trình điều tra dịch tễ, anh T.H.T., bệnh nhân tái dương tính ngụ quận 3 vừa được phát hiện, đã đến quán bún Thái ở khu ẩm thực Hồ Thị Kỷ trong khoảng thời gian từ 12h đến 13h ngày 4/5.

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Khu vực đường Lê Văn Sỹ, phường 13, quận 3 bị phong tỏa - Ảnh: Zing

Sau khi tiếp nhận thông tin trên, lực lượng chức năng đã phong tỏa quán ăn và đưa toàn bộ 4 người trong gia đình đi cách ly tập trung. Theo điều tra ban đầu, chỉ có người bán và người tính tiền là tiếp xúc gần với ca tái dương tính kể trên.

Trước đó, ngày 6/5, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) nhận được thông tin từ Khoa xét nghiệm của Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới cho biết một trường hợp có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 khi làm xét nghiệm dịch vụ xuất cảnh. Hiện, bệnh nhân đã được chuyển đi điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.

Người bệnh thường trú tại huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Đây là trường hợp từng mắc Covid-19 với mã số BN2458. Bệnh nhân được cách ly sau nhập cảnh từ Campuchia và điều trị tại Hà Tiên, xuất viện ngày 27/3.

Ngày 19/4, sau khi hoàn thành cách ly tại nhà, bệnh nhân lên TP.HCM. Ngày 27/4, bệnh nhân đến tạm trú tại nhà ở hẻm 395 trên đường Lê Văn Sỹ, phường 13, quận 3. Đến ngày 5/5, bệnh nhân có đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM thực hiện xét nghiệm Covid-19 để đi nước ngoài và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Trong đêm 6/5, thành phố đã triển khai lấy mẫu khẩn toàn bộ người sống chung trong căn nhà bệnh nhân ở bao gồm người sống chung phòng và ở các phòng khác. Tổng số có 38 mẫu và đã có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Để giám sát nguy cơ dịch bệnh, thành phố tiến hành lấy mẫu mở rộng tầm soát khu vực hẻm mà bệnh nhân cư ngụ. Tổng số người được xét nghiệm là 254, đang chờ kết quả xét nghiệm.

Cũng liên quan đến ca tái dương tính này, phường 11 (quận 5, TP.HCM) mới phát thông báo kêu gọi người từng đi tới siêu thị Bách Hóa Xanh (290 Trần Hưng Đạo) và phòng gym (131, Triệu Quang Phục) đến cơ sở y tế gần nhất. Tại quận 4, lực lượng chức năng cũng căng dây, hạn chế ra vào đối với một nhà hàng trên đường 48.

TP.HCM: Phong tỏa tạm thời 1 quán ăn liên quan đến ca nghi nhiễm Covid-19

TP.HCM: Phong tỏa tạm thời 1 quán ăn liên quan đến ca nghi nhiễm Covid-19

Quán ăn Nghĩa Phát ở TP.HCM tạm thời bị phong tỏa do liên quan ca nghi nhiễm COVID-19.

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Từ khóa:   Covid-19 lệnh phong tỏa tái dương tính

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