Hải Dương: Phong tỏa khẩn cấp một khu nhà trọ vì phát hiện ca dương tính với Covid-19 mới

Tin y tế 07/05/2021 11:29

Sáng nay 7/5, thông tin từ Sở Y tế Hải Dương cho biết, địa phương vừa ghi nhận thêm 1 ca dương tính Covid-19. Hiện tại cơ quan chức năng đã tiến hành phong tỏa khẩn khu vực bệnh nhân này sinh sống.

Theo thông tin từ báo Giáo dục Thời đại, trên địa bàn tỉnh Hải Dương vừa có thêm 1 trường hợp nghi nhiễm Covid-19 là chị N.T.T. (thường trú tại xã Tân Tiến, Gia Lộc), bạn của bệnh nhân số 3051 đã được Bộ Y tế công bố trước đó.

Lực lượng chức năng thành phố đã phong tỏa khẩn cấp ngách số 2, ngõ 107, đường Vũ Hựu, phường Thanh Bình gồm 15 hộ với 46 nhân khẩu, nơi chị T. tạm trú và truy vết được 8 trường hợp F1.

Covid-19 1
Ảnh minh họa: Bộ Y tế

Cụ thể, theo điều tra dịch tễ ban đầu, khoảng 16 giờ ngày 27/4, chị T. đi taxi (không nhớ hãng xe) từ đầu ngõ 107 Vũ Hựu đến khách sạn Blue Sea (Hải Phòng) ở cùng bệnh nhân số 3051 Đ.D.T. Trong thời gian ở khách sạn, chị T. có tiếp xúc với chủ khách sạn, người dọn phòng, người giao hàng cơm, thuốc.

Do từ ngày 30/4, anh T. có biểu hiện ho, sốt nên chị T. gọi nhân viên y tế tới truyền nước.

Ngoài ra, chị T. và anh T. đi mua thức ăn ở 1 quán cơm tự chọn trên đường Trung Lực.

Chiều 4/5, chị T. và anh T. đi taxi từ khách sạn (không nhớ lái xe và hãng xe) về TP.Hải Dương.

Anh T. vào Bệnh viện Quân y 7 còn chị T. về nhà trọ, có gặp chủ nhà trọ.

Ngày 5/5, chị T. đi mua cơm tại quán cơm đầu chợ cóc trên phố Vũ Hựu.

Ngày 6/5, khi nhận được thông báo anh T. nhiễm Covid-19, chị T. đã khai báo y tế và được lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm lần 1 cho thấy chị T. dương tính với Covid-19. Hiện bệnh nhân này đang được cách ly tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Hải Dương.

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