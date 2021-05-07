Thứ trưởng Bộ Y tế đã có thông tin liên quan đến trường hợp F0 Covid-19 lây nhiễm cho 9 ca còn lại ở bệnh viện K cơ sở Tam Triều.

Doanh nghiệp Tiếp thị đưa tin, sáng 7/5, trong buổi kiểm tra cùng Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh tại Bệnh viện K Trung ương cơ sở Tân Triều (Thanh Trì, Hà Nội), Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn đã có thông tin chính thức về 10 ca dương tính Covid-19 phát hiện tại Bệnh viện này.

Thứ trưởng Bộ Y tế trao đổi với phóng viên báo chí - Ảnh: Doanh nghiệp Tiếp thị

Theo ông Thuấn, ban đầu xác định, trường hợp dương tính Covid-19 đầu tiên là 1 bệnh nhân điều trị bệnh tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương 1 tháng kể từ ngày 31/3. Sau đó, người này nhập viện điều trị tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều.

Liên quan đến F0 này, Vnexpress đưa tin, bệnh nhân là B.T.H. (63 tuổi, trú lại tổ dân phố Tây Kênh, thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định). Theo điều tra dịch tễ, Từ 27/4, bệnh nhân chuyển sang Bệnh viện K điều trị tại khoa Ngoại Gan-Mật-Tụy.

Thứ trưởng yêu cầu phải truy vết thần tốc, xác định nhanh các trường hợp F1, F2, xét nghiệm nhanh, trên diện rộng, cho tất cả các đối tượng đang ở cơ sở này bao gồm người bệnh, người nhà người bệnh, nhân viên y tế, các lực lượng phục vụ khác. Ông Thuấn khẳng định: "Dựa vào kết quả xét nghiệm, chúng tôi sẽ tiếp tục có các biện pháp phù hợp".

Cũng trong cuộc trao đổi với phóng viên báo chí, Thứ trưởng Bộ Y tế cũng khuyến cáo người dân, đặc biệt, người dân xung quanh Bệnh viện K cơ sở Tân Triều cần tuân thủ nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch 5K, phải đeo khẩu trang khi ra ngoài, hạn chế tối đa việc ra ngoài bệnh viện, bởi nguy cơ xuất hiện dịch ở khu vực xung quanh Bệnh viện K cơ sở Tân Triều rất cao.

Bệnh viện K bị phong tỏa trong sáng nay - Ảnh: Doanh nghiệp Tiếp thị

Cũng trong sáng nay, cơ quan chức năng đã tiến hành đóng cửa toàn bộ 3 cơ sở của Bệnh viện (gồm cơ sở Quán Sứ, Tân Triều, Tam Hiệp) theo phương châm "nội bất xuất, ngoại bất nhập". Đồng thời, bệnh viện chỉ nhận điều trị các trường hợp bệnh nặng mà các cơ sở khác, tuyến dưới không điều trị được chuyển lên.

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