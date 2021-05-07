Hà Nam: Nữ sinh cấp 3 dương tính với COVID-19 có liên quan đến ca 'siêu lây nhiễm' 2899

Tin y tế 07/05/2021 09:45

Sáng nay, Hà Nam vừa ghi nhận thêm 1 trường hợp dương tính với COVID-19 trên địa bàn. Bệnh nhân hiện là nữ sinh cấp 3 trường THPT Bắc Lý.

Theo thông tin từ báo Hà Nam, sáng nay 7/5 tiếp tục ghi nhận thêm 1 ca dương tính mới có địa chỉ tại xã Bắc Lý, huyện Lý Nhân, đã được cách ly tại Trường Cao đẳng Y tế Hà Nam.

Cụ thể, ca dương tính mới với COVID-19 là nữ sinh N.T.T.H. (sinh năm 2004, ngụ thôn Quang Ốc, xã Bắc Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam), hiện là học sinh cấp 3 trường THPT Bắc Lý. 

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Ảnh minh họa: Bộ Y tế

Như vậy liên quan đến ổ dịch xã Đạo Lý (huyện Lý Nhân), đến thười điểm hiện tại Hà Nam đã có 15 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 14 bệnh nhân đã được Bộ Y tế công bố.

Công tác truy vết, lấy mẫu các trường hợp liên quan đến ổ dịch Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương và các trường hợp nghi ngờ khác dang được ngành y tế Hà Nam tiếp tục triển khai gấp rút. 

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Từ khóa:   COVID-19 ca dương tính mới Covid-19 Hà Nam

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