Nóng: Trưa ngày 6/5, Bắc Ninh ghi nhận thêm 9 ca nhiễm COVID-19

Sở Y tế Bắc Ninh cho biết, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 9 ca nhiễm COVID-19 mới, có liên quan đến bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.
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Báo Sức khỏe Đời sống đưa tin, Sở Y tế Bắc Ninh vừa có thông báo, tính đến 12h00 ngày 6/5/2021, trên địa bàn tỉnh ghi nhận thêm 9 ca mắc COVID-19. Các ca bệnh này đều có liên quan đến bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.
Cụ thể:
- N.Đ.V. (BN 3040), sinh năm 1973 - Hiên Vân, Tiên Du.
- P.T.H.(BN 3043), sinh năm 1948 (mẹ đẻ của BN 3040).
- N.X.P. (BN3052), năm sinh: 1975 - Mão Điền - Thuận Thành.
- N.T.D. (BN3053), năm sinh: 1990 - Mão Điền - Thuận Thành.
- V.Đ.H. (BN3054), năm sinh: 1973 - Mão Điền - Thuận Thành.
- N.H.H. (BN3055), năm sinh: 1987 - Mão Điền - Thuận Thành.
- N.H.K. (BN3056), năm sinh: 1975 - Mão Điền - Thuận Thành.
- N.T.S. (BN3057), năm sinh: 1976 - Mão Điền - Thuận Thành.
- N.T.h. (BN3058), năm sinh: 1980 - Vân Dương, TP. Bắc Ninh.
Hiện tại, 09 bệnh nhân trên hiện đang theo dõi, điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh.