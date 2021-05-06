Sa Pa: Khẩn trương khoanh vùng, cách ly tạm thời đối với khách sạn Pao's Sa Pa

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, UBND thị xã Sa Pa đã ban hành quyết định hỏa tốc về việc phong tỏa toàn diện khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm COVID-19 trên địa bàn thị xã Sa Pa.

Báo Sức khỏe Đời sống đưa tin, UBND thị xã Sa Pa triển khai khẩn cấp việc khoanh vùng, phong tỏa toàn diện tạm thời đối với Khách sạn Pao's Sa Pa thuộc tổ 1, phường Cầu Mây, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai. Được biết đây là nơi lưu trú của 1 du khách người Việt Nam đi trên chuyến bay VN160 tại Sóc Sơn và đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 ngày 5/5/2021.

Đồng thời, cơ quan chứ năng quyết định trưng dụng khách sạn Pao's Sa Pa là điểm cách ly tập trung tạm thời cho nhân viên, người làm việc tại khách sạn đối với các trường hợp thuộc diện phải cách ly tập trung.

Khách sạn Pao's Sa Pa cũng được trưng dụng làm khu cách ly tập trung tạm thời - Ảnh: Sức khỏe Đời sống

UBND thị xã Sa Pa cũng giao các đơn vị liên quan thường xuyên nắm bắt tình hình dịch bệnh, thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo của tỉnh, thị xã nhằm khống chế, kiểm soát kịp thời dịch bệnh, hạn chế thấp nhất tình trạng lây lan, duy trì chế độ báo cáo thường xuyên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.

Hà Nội ghi nhận thêm 4 ca nhiễm COVID-19 mới, liên quan đến bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương và tỉnh Vĩnh Phúc Sáng nay, Sở Y tế Hà Nội vừa ghi nhận 4 bệnh nhân dương tính COVID-19 mới, trong đó có 2 bệnh nhân liên quan đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở 2 và 2 bệnh nhân liên quan đến ổ dịch tại tỉnh Vĩnh Phúc.

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