Sáng nay, UBND tỉnh Thái Bình công bố ghi nhận 1 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 có liên quan đến bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.
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VTC News đưa tin, sáng nay 6/5, lãnh đạo UBND huyện Kiến Xương (Thái Bình) cho biết, địa phương ghi nhận một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 ở xã Bình Minh. Người này từng chăm sóc bố điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.
Cụ thể, vào ngày 21/4, anh N.T.A. (sinh năm 1987) chăm sóc bố tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương 2. Ngày 4/5, anh A. bắt xe về quê tại huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.
Đêm 5/5, ngay khi nhận thông tin anh N.T.A. có kết quả xét nghiệm dương tính, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch và các ngành, các cấp họp, phân công các thành viên khoanh vùng thôn Hưng Đạo, thành lập các chốt để kiểm soát người ra, vào thôn, đồng thời tiếp tục thực hiện các khuyến cáo cho người dân phòng dịch.
Sau quá trình khẩn trương truy vết vào tối hôm qua, cơ quan chức năng phát hiện được 8 F1, 13 F2 liên quan tới anh N.T.A.