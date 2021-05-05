Gia Lai: Hơn 1000 học sinh phải nghỉ học khẩn cấp vì 1 học sinh tiếp xúc với F0

Sau khi có một học sinh đi chung taxi với ca dương tính Covid-19, toàn bộ học sinh và giáo viên của trường này phải nghỉ học, cách ly để lấy mẫu xét nghiệm.

Báo Pháp luật TP.HCM đưa tin, ngày 5/5, UBND TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai đã có công văn hỏa tốc báo cáo về việc hai công dân trên địa bàn đi cùng trường hợp nhiễm Covid-19.

Cụ thể, ngày 29/4, anh N.V.D. (sinh năm 1986, trú TP.Pleiku, Gia Lai) cùng con gái bảy tuổi từ sân bay Nội Bài (Hà Nội) đi taxi về huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương. Trên chuyến xe này, cha con anh D. đã tiếp xúc với bệnh nhân Covid-19 có liên quan đến chuyên gia người Trung Quốc.

Tại tỉnh Hải Dương, cha con anh D. đã đi nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người. Tới ngày 2/5, anh D. và con đi chuyến bay NN1613 về TP. Pleiku. Tại đây, anh D. đã tiếp xúc với một số người bạn.

Cháu bé 7 tuổi (con anh D.) đã đi học vào ngày 4/5 tại Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm. Tới ngày 5/5, hai cha con được cách ly tại Trung tâm Huấn luyện dự bị động viên Binh Đoàn 15 (thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ), sức khỏe bình thường, không có biểu hiện của nhiễm bệnh.

Lãnh đạo Phòng GDĐT TP.Pleiku cho biết, ngay khi nắm được thông tin, phòng đã xin ý kiến lãnh đạo thành phố để tạm thời dừng việc học của hơn 1.000 học sinh và 50 cán bộ, giáo viên tại trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm ngày 5/5.

Ảnh minh họa: Liên minh HTX Việt Nam

Đồng thời, phối hợp với lực lượng chức năng để tiến hành phun khử trùng trường học và thực hiện khai báo y tế. Dự kiến, các học sinh, cán bộ, giáo viên của trường Nguyễn Bỉnh Khiêm sẽ nghỉ học đến hết tuần nhằm tiến hành thực hiện các quy định về giám sát y tế tại nhà.

Các trường THPT trên địa bàn TP.HCM phải hoàn thành kiểm tra học kì II trước 9/5 Trước tình hình dịch Covid-19 phức tạp, Sở GD-ĐT TP.HCM đã có văn bản chỉ đạo các trường trên địa bàn hoàn thành công tác kiểm tra cuối học kỳ 2 trước ngày 9/5.

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